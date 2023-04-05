綠稱蔣萬安是「帥版侯友宜」 蔣幕僚諷：沒聽出來批評在哪裡？

縣市長上任滿百日，民進黨今開記者會，質疑雙北市長侯友宜與蔣萬安兩人在不同民調好感度和滿意度敬陪末座。北市府發言人殷瑋表示，雖然民進黨的批評「逐漸沒梗」，但還是很感謝民進黨，先用數據幫蔣市長及臺北市府團隊撕去「施政好感度不佳」的標籤。

殷瑋也提到，民進黨評論蔣市長是「長得帥的侯友宜」，雖不太明白在政治圈品評他人長相是什麼邏輯，不過還是先道個謝「長得帥又好好做事情」，至少目前還沒聽出來批評在哪裡。

對於民進黨發言人張志豪稱蔣是「長得帥的侯友宜」，殷瑋說，如果是私下評價政治人物外貌，或許見仁見智，但公開拿長相做文章，感覺也有點怪怪的，因此「恕我們無法以『長得帥的誰誰誰』回敬張發言人」。

殷瑋表示，昨天立委林楚茵引用的資料，正好證明台北市的施政好感度排名爬升，民進黨所引用的資料，完整還原了從去年12月下旬市長就任到今年3月下旬的整體施政好感度，根據數據，蔣萬安市長位列前段班。其中還有單項表現位居六都第一。市府團隊會持續努力，讓臺北市愈來愈好。

至於議員簡舒培稱蔣市長是「媽寶」，殷瑋說，蔣上任100天以來，簡議員不知道換了幾輪的形容詞來試圖描繪蔣市長，「逐漸沒梗」。對於這些批評，如果是針對市政議題的實質討論，市府團隊都一定認真回應；但是如果只是不斷拿各種形容詞、名詞強行往別人身上貼，可能會有人覺得像家裡的小孩在身上貼貼紙，注定連標籤都貼不牢靠。

另外，簡舒培稱北市府「市政願景沒有進度」，研考會主委俞振華表示，研考會已經在市政會議上報告，接下來透過「市政白皮書」追蹤政見落實情形，每年1月、7月統整白皮書113項政策完成度，邀集外部專家、學者檢視，並在3月、9月公布結果，讓外界了解。

至於簡舒培質疑蔣政見，並稱「聯醫6個月內要增加北市500張長期照護床已做不到」，衛生局長陳彥元表示，蔣的長照三箭中的第一箭與第二箭，是提升北市聯合醫院公衛補助款，增進基層醫療人員士氣；6個月內增加北市500張長期照護床。並且鼓勵私人機構加入此計畫，每床補助每月2萬元。

陳彥元說，長照第一箭的規畫從縱向及橫向的協調、硬體的改建、設施的調整，乃至於市府與聯醫經費的支應，都陸續在進行中，6月底前會有初步成果；中央對北市未來長照資源佈建有相當多的建議與指示，北市府也都積極參考中。至於長照第二箭的規畫，將會鼓勵在北市新設住宿式長照病床，所需經費將會提在113年的預算中。