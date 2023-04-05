侯侯做代誌連任一百天！網友最關注「侯侯選總統」

侯友宜就職百日十大熱議話題

新北市長侯友宜自2022年12月25日就職後，即將在4月初滿百日。這100天，侯友宜力拚政績延續，例如安坑輕軌通車以及捷運環狀線北環段動工。相較推動市政政策，侯友宜要不要選2024總統這件事，反而更引起網友關注。國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，新北市畢竟是地方政府，除非相關市政出大錯才有全國版面，因為2024總統大選是全台矚目的議題，所以大家關注侯友宜要不要選總統。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，近期侯友宜民調輸賴清德，讓大家更關注民調，因此相關討論度第一，另外侯友宜發文嗆選策會涉黑金，直指黨中央問題，也被外界視為參選總統起手式，也累積不少聲量。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出侯友宜上任近百日被大家最熱烈討論的十件事，你最印象深刻的那件事有上榜嗎？

No.10 WBC熱身賽藍白合

為了備戰世界棒球經典賽，中華隊2023年2月在新莊棒球場展開熱身賽。新北市長侯友宜親自到場開球，並與另一位開球嘉賓、新竹市長高虹安互動熱絡。這是不是藍營有意向白色力量招手？對此，侯友宜說，這是主辦單位的安排，自己都尊重。

但國民黨新竹市黨部主委佈達典禮，高虹安就有出席，這回改與侯友宜同框，且事後高虹安還在臉書提及，「友宜邀請友誼賽，虹安來打轟安打」。侯友宜也標記高虹安特別提到兩人合作很成功，互相伸出友誼小手。兩人發言也引發外界對於「藍白合」的聯想。對此，PTT有網友分析，「高虹安是郭董的人，這同台表示郭侯配穩了」；甚至有網友問，「高2024總統還會支持柯P嗎？」

另外，國際賽事上不少政治人物都會發文支持中華隊，侯友宜也有跟上世界棒球經典賽的這波棒球風潮，多次為中華隊加油打氣，不少人也會在相關貼文留言「台灣、中華隊加油」。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，運動議題較沒有政治爭議，因為大家都會幫中華隊加油，所以很多政治人物都會參與經典賽的討論。

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No.9 布局2024與郭台銘密會

距離2024總統大選剩不到一年時間，各方人馬積極佈局，2023年1月傳出鴻海集團創辦人郭台銘與新北市長侯友宜在2022年九合一大選前，雙方私下見面3次，最終並未談成正副總統搭擋，但有共識「 你選、我就不選」合作態勢。媒體詢問郭侯兩人是否2024會結盟？侯友宜表示，郭董對於臺灣的奉獻他也非常的敬佩，每一個人有每一個人所扮演的角色，把每一個人的角色做好這才是最重要的。

對於郭台銘跟侯友宜兩人密會，柯文哲自爆，「這消息怎麼傳出來的？聽起來就怪怪的， 我跟郭台銘也見面過很多次啊！報紙上也沒寫什麼。」是否在與侯友宜較勁，侯表示「朋友跟朋友之間的往來其實蠻正常的」。

一連串的消息，PTT有網友表示，「阿北吃醋唷」、「我希望柯文哲當行政院長」。另外有人認為，「最簡單就是郭侯配 才有機會贏民進黨」、「團結合作 唯一目標：下架民進黨！」儘管藍營內部及一些支持者都期待「郭侯配或侯郭配」能夠成真，但2023年2月有消息指出，因為郭台銘擔任副手意願幾乎為零，而侯友宜似乎也並無此意，因此無論誰正誰副、要想看見這樣的搭檔組合的可能性很低。

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No.8 年夜飯吃水餃引爭議

新北市長侯友宜2022年底在臉書貼出年夜飯吃水餃，時事評論員管仁健解讀，侯友宜是模仿中國一句歇後語「大年三十吃餃子，沒外人」，直指侯友宜的父母明明都是嘉義人，卻試圖學外省人煮水餃，就是要東施效顰，學前總統馬英九、前總統提名人韓國瑜搞一場「餃子秀」，意圖拉攏國民黨內部深藍族群。

對此，侯友宜受訪回應，吃水餃就是平常的主食，也不是一定是在春節期間吃水餃，最近這幾天有空也是吃水餃。有不少網友聲援侯友宜，還翻出過去總統蔡英文也包過水餃。

對於侯友宜年夜飯吃水餃，遭攻擊是向黃復興黨部表忠攏絡深藍選民一事，有網友認為，「那我吃熱狗，是偏美國嗎」；還有人反串表示，「台灣人應該吃什麼才是愛台灣？地溝油嗎？」、「我常吃牛肉麵麵水餃酸辣湯，我舔共」。因為蔡英文年夜飯擺盤像法式料理引發討論，其中兩道菜更被笑稱是「油炸糕加魚」、「黑金芝麻包」。所以有網友留言認為，「可能要吃法國餐才不會被攻擊」。

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No.7 恩恩爸求助司法討公道

新北市2歲童「恩恩」感染新冠病毒逝世，家屬質疑救護車延誤送醫，2022年12月監委糾正衛福部與新北市政府，對此恩恩爸表示，「侯市長，請你給我一個誠摯的道歉」。2023年2月，恩恩爸對新北市長侯友宜、消防局長黃德清及衛生局長陳潤秋提出過失致死告訴，新北地檢署最後以罪證不足等理由不起訴處分。新北地檢署調查後認為，恩恩送醫過程是分層負責，實際處理者都是第一線值勤人員，與侯友宜等人無關。對此，侯友宜受訪時表示，理解家屬的心情，更尊重司法，司法已經做了一個決定，我們就尊重。

事後，恩恩爸臉書發文，看到許多媒體下標：「恩恩爸告侯友宜過失致死，檢方不起訴」，這樣的標題是非常非常有問題的，他目前的戰場只有國賠案件，也只能集中力氣在這裡。恩恩爸也解釋，這回是多案併ㄧ案並由同一位檢察官一起調查，自己提的只有民事國賠案件，沒有提告任何刑事訴訟，他的奮戰才要開始。網友表示，「奮鬥到總統大選結束」、「支持請林佳龍主持正義」、「支持出來選立委」。

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No.6 王鴻薇補選侯友宜站台

2022年九合一大選才結束，台北市長蔣萬安當選後，空出來的立委缺額，國民黨派出台北市議員王鴻薇，挑戰民進黨候選人吳怡農，為了力拚藍營連勝氣勢，侯友宜多次替王鴻薇站台。

新北市長侯友宜就職典禮前一天，化身「母雞」跨市輔選王鴻薇同。被問到是否支持王鴻薇提出核二、三廠延役政見，侯友宜展現力挺態度，表示每個人關心公共議題都應肯定，也希望中央趕快處理核廢料。選前黃金周，王鴻薇二度找侯友宜站台，力抗吳怡農與副總統賴清德及民進黨代理主席陳其邁。侯友宜選前助陣，並要王鴻薇「好好做代誌」，也難預料王鴻薇當選後卻以同一句話隔空喊話。

就在新北市長侯友宜，遲遲沒鬆口要角逐2024總統大位，面對外界都是簡短回應「好好做代誌」。王鴻薇表示，「人家在講什麼經濟的大的議題，兩岸的大議題的時候，你不能總回答『侯侯做代誌』，可能你就要做一些準備。」對此，侯友宜回應，王鴻薇是個好立委，相信他會扮演好自己的角色。王鴻薇也說，2024大選若是由侯友宜出戰，黨內一定要提前討論新北市長的接班人。

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No.5 「侯侯做代誌」口頭禪

一句「侯侯做代誌」，讓新北市長侯友宜從2018年用到2023年，全台民眾朗朗上口，還成了連任主題，卻在總統議題上意外翻車。

外界頻繁詢問侯友宜對於代表國民黨參選2024總統大選的想法，而侯友宜履次強調自己是新北市長，會「侯侯做代誌」好好做事，不只支持者聽的不耐，連新北市議員卓冠廷都批評，新北市的社會安全網出了問題，要侯友宜別再用「好好做代誌」這種空話搪塞市民。PTT有網友表示，「口號就能有票，不要不相信，不信問韓粉」；另外有人認為「真的跳針欸，一直重覆台詞」。

「侯侯做代誌」被推上風口浪尖，直2023年3月國民黨選策會名單爆出黑金爭議，侯友宜發文批評此事，也被外界解讀是表態願意參選2024總統的轉捩點。侯友宜態度從「侯侯做代誌」、「團隊只要需要我，都會全力以赴」、「相信主席一定會適才適所安排」，加上如今「願意為國家奉獻」，侯友宜宣布參選2024，似乎只剩時間問題。

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No.4 南投補選失利侯友宜成戰犯

南投縣立委第二選區補選，被視為2022年底九合一選舉最後一場延長賽、2024總統大選前哨戰，藍綠兩黨都勢在必得，2位黨主席皆親自領軍且精銳盡出，最終由民進黨蔡培慧以1925票些微差距，扳倒選前被看好的南投縣前縣長林明溱，除打破南投縣藍綠板塊，更為民進黨三連敗後止血。

「藍營最強母雞」侯友宜以每天行程都很滿，赴安坑輕軌督導試營運缺失，缺席林明溱選前之夜，被認為是敗選主因之一，遭支持者出征，對此，侯友宜表示，選舉是一時的，輸了就虛心檢討。台北市長蔣萬安也幫忙緩頰，侯友宜有實際到南投協助輔選，而且選前也特別錄製影片，大家都很積極幫忙。

對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，「侯友宜未參加林明溱選前之夜，導致敗選」是被操作的議題，侯友宜老早就去輔選，但沒去選前之夜被一小部分人質疑，可能是因為很多人都出聲幫侯友宜講話，因此相關議題聲量高。

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No.3 侯友宜批國民黨選策會「黑金」

國民黨2024選策會名單2023年3月出爐，因為成員有許多涉及黑金的人，例如立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，因此引發不少人不滿，連新北市長侯友宜也在臉書發文，「拒絕黑金」。對此，國民黨立委傅崐萁出面喊話會全力協助，並要侯友宜站出來參選總統。對於傅崐萁的說法，侯友宜回應，自己因為是警政出身，會對黑金嚴峻拒絕，且這才符合人民的期待。媒體詢問是否參選總統？侯友宜強調自己現在是新北市長，自己該做的事都會做。

選策會風波，侯友宜除了發文之外，傳出侯致電國民黨主席朱立倫，5分鐘內多次表達不妥，「人民觀感不好」。侯友宜透露，「我們兩個都有一致性的想法，面對黑金絕對不可復辟」；至於朱是否有採納侯意見？侯友宜說，「主席一定有智慧、有能力去處理的」。

最終，選策會停止運作，並成立中央選舉提名委員會，侯友宜也在名單內，更包含台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安，4大直轄市長都入列。

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No.2 國民黨總統人選擬徵召侯友宜

2023年02月鴻海創辦人郭台銘表態願意代表國民黨參選總統，引起黨內人士憂心，若是辦初選，將重演2020年黨內初選亂象。就在基層不少人都表態支持侯友宜時，國民黨高層透露，徵召侯友宜是大勢所趨，也是黨內認為的勝選共識，因此傳出國民黨將會徵召新北市長侯友宜參選2024。對此，國民黨文傳會副主委林家興回應，「純屬臆測」。侯友宜則說，現在一直在拚新北明天比今天更好；至於若被徵召，他表示，每個人為國家人民、為人民努力做事，都是應盡責任。

2023年3月國民黨主席朱立倫在中常會上宣布，針對2024總統大選舉，由於過去已經徵詢各縣長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，大家共同意見採取徵召方式，團結勝選避免爭議，引起網友熱議。根據《網路溫度計》報導「藍總統徵召炒熱「朱、侯」聲量 學者：棄初選避免黨內陷紛爭」指出，徵召相關話題讓侯友宜以及朱立倫聲量擠進政治人物前五名。有網友表示，「四年前初選的紛紛擾擾大家記憶猶新，誰最有勝選可能就徵召誰，希望歷史不再重演。」但也有人認為，「把侯友宜留在新北好好做事情」、「果凍沒黨籍直接GG，剩朱侯盧」、「就徵召朱立倫吧」。

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No.1 2024總統民調黃金交叉

2024總統大選民調，新北市長侯友宜在多份民調中，領先副總統賴清德，其中TVBS民調中心在2023年發布的民調中，以34%支持度領先副總統賴清德的25%。到了3月，台灣民意基金會3月公布最新民調指出，賴清德以36.2%居首，侯友宜24.8%、柯文哲19%。

從去年12月至今年2月，侯友宜一直保持領先。到了3月後，隨著賴清德上升，侯友宜下降，兩者產生交叉，也引起支持者焦慮。甚至傳出侯友宜原訂6月才要宣布參選，卻因為民調下跌，所以決定提早表態，最快就在4月底，也已經和黨內溝通完成。侯友宜表示，在每一個時間他都會全力以赴，讓國家人民安居樂業，所以不管跟任何人的溝通，我們都無礙，大家都同心齊力。日本學者小笠原則認為，如果國民黨正式決定提名侯友宜參選，侯友宜的支持率可能會再次上升。

民調下滑加上侯友宜遲遲不表態，黨內也燒起「疑侯論」。侯友宜仍僅表示，警察是他職業的志向，這樣的志向很清楚就是顧好中華民國、顧台灣這塊土地。朱立倫直言，不知道這些新名詞是從哪來，國民黨必須團結勝選，應排除所有障礙與爭取支持。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月25日至2023年03月28日，共約100天。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『侯友宜就職百日十大事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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