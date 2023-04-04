展現財政紀律 陳福海就職百日撙節2000萬

金門縣長陳福海就任強調財政紀律，以「開源節流、永續財政」為財務統整施政願景。依縣府主計處今天公布數據，新團隊就職百日以來，迄今撙節經費達新台幣2000餘萬元。

為激勵縣府所屬各機關單位執行開源節流措施，縣府3月27日訂定推動開源節流措施獎勵要點，開闢地方財源，爭取中央提高補助款，強化各機關成本效益觀念，減少不經濟支出。依縣府主計處數據，經統計除重大計畫以外，僅日常業務執行方式改變，迄今撙節經費即已高達2000餘萬元。

陳福海就職百日以來，要求各局處務實重新評估業務，排列出優先順序或暫緩執行，避免龐大開支造成未來沉重財政負擔，甚至許多工程未思考日後營運管理開銷，很可能導致「蚊子館」再現。

陳福海表示，對於非必要性且自籌比例過高重大建設「不是不做，而是暫緩執行」，除重新檢視原規劃方向適切性，也同時尋求不同選擇方案及替代方案，並爭取中央更多補助，提升整體財務效能並兼顧施政目標。

財政處今天新聞稿，初步規劃目前正研擬「推動公有土地活化運用推動計畫」作為後續執行依據。具體方向包括一、以活化再利用為原則，包括招標設定地上權、參與都更、BOT、ROT、OT、標租及其他配合縣政發展適宜運用方式；二、各機關單位經管公共設施，如停車場用地除作停車場使用外，可依「公共設施多目標使用辦法」，規劃其他容許設施，增加土地使用強度。

三、各機關、學校尚可充分運用房舍空間，配合政策或內部需求，強化使用效益或評估招標委外經營；四、撥用軍方釋出營區，媒合公私部門使用或引進民間資源經營。