就職滿100天 鄭朝方持續升級竹北

竹北市長鄭朝方就職滿100天，他今天表示，3個月來市公所團隊市政改革，完成竹北紓困金發放2階段，以及展開既有公設大體檢，啟動改善補救計畫，持續升級竹北。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，鄭朝方上任滿100天，也向市民交出成績單，3個月來陸續完成竹北6000民生紓困金發放，結合e化發放政策，雙政見達標；公共建設方面，執行既有公設補救計畫，改善老舊廁所及建物等。

鄭朝方透過新聞資料指出，今天是上任滿100天的日子別具意義，3個月市公所團隊推動執行各項市政改革，其中竹北紓困金發放已順利完成第1、2階段「溫馨直送」及「e化申請」，近18萬人完成領取。

鄭朝方說，市公所同步著重公共建設改善，展開既有公設大體檢，啟動改善補救計畫，率先針對老舊公廁進行翻修整建，預計今年將全數完成。此外，也在第四公墓納骨塔修繕更新設備，完成祭祀環境修繕。

市政軟實力方面，鄭朝方指出，今年初的竹北燈會，10天展期吸引40萬人次造訪，創下歷年最高紀錄，目前正舉辦兒童藝術節，不僅有副總統賴清德為活動揭幕，吸引不少親子參加。