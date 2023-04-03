就職將滿100天 盧秀燕強調重民生、輕政治

台中市長盧秀燕明天就職100天，她今天表示，感謝市民的支持，這2任市長期間是台中發展的重要關鍵期，台中要打造為幸福宜居的城市，她強調會「重民生、輕政治」。

適逢清明連假，盧秀燕今天前往大雅第二公墓視察掃墓安全措施，她接受媒體聯訪，關於明天是就職滿100天的看法。盧秀燕表示，感謝市民的支持，這2任市長期間，是台中發展的重要關鍵期。

盧秀燕說，台中要打造為幸福宜居的城市，她會「重民生、輕政治」，包括教育、文化、環境、經濟、社福、交通、治安等方面，都是她相當重視的項目。

媒體問及，關於前總統馬英九訪中提到，「我們國家分了兩個部分，一個台灣地區、一個大陸地區」一說。盧秀燕表示，因為「重民生、輕政治」，對政治議題沒有評論。

盧秀燕視察掃墓安全措施指出，清明連假長達5天，返鄉掃墓人多，市府動員多個局處，交通局安排掃墓專車，消防局各處部署並分發預防水袋，警察局在路口疏導交通，民政局、環保局進行相關宣導，還有除草及清運作業。

盧秀燕指出，過去民眾多會將割下的墓草堆置一旁，讓草自然腐蝕，但容易成為火災的易燃點，今年首次規劃，墓草清運工作以及金紙集中統一燃燒，呼籲民眾不要燒雜草、丟菸蒂，讓掃墓變燒墓，祖先會不高興。