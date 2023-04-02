細數上任百天政績 蔣萬安：面對挑戰絕不迴避

台北市長蔣萬安就職已滿100天，他今天將這段時間的政績一一列出，包含降低都更門檻、推廣人本交通、YouBike將恢復前30分鐘免費等，強調自己面對爭議及挑戰絕對不迴避。

蔣萬安今天在臉書透過預錄影片向市民報告上任100天以來究竟做了哪些事，他細數，首先是堅定地推動都市更新，祭出降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦5大措施；再來是推廣人本交通以解決惡名昭彰的交通問題，包含人行道拓寬、規劃機車彎及通學巷等。

他接續表示，為了鼓勵搭乘大眾運輸工具，台北市YouBike將恢復前30分鐘免費，已在擬定配套措施，避免無車可借、無柱可還，且基北北桃共同推出的1200月票最快會在7月上路。

蔣萬安指出，針對很多人認為無解的內科交通，市府已規劃短、中、長期方案，初期先淨空路口、增加見警率及捷運文湖線的載運量，最終則仰賴捷運環狀線銜接完整路網，目前南環段已決標，東環段則剛通過中央核定，預計最快2年內動工。

蔣萬安說，市府也有針對高齡化及少子化2項國安議題提出政策，包含加碼生育獎勵金至最高新台幣5萬元、增設公托及公幼，還會提高有2名6歲以下孩子家庭的社宅中籤率，並將增加長照病床、補助老舊建物加裝電梯、推出樂齡進修券。

最後是台北大巨蛋，蔣萬安表示，他訂年底啟用的目標，為此非常積極地跟中央、遠雄溝通，所以目前大巨蛋正在進行排煙測試，他將確保各項設施都符合法規。

蔣萬安說，上任至今，他面對各項爭議與挑戰始終沒有迴避，將永遠以市民為最優先考量，「做得還可以更多，做得還可以更好，我們會繼續加油」。