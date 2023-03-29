法官、律師、立委到屏東縣長 周春米縣政推動將心比心

屏東縣地方自治史上首位女縣長周春米，過去是專業法官、律師和立委，威嚴肅靜法庭上依法裁判、為訴訟當事人爭權益，立院為民喉舌，角色轉換屏東縣「大家長」，帶領縣府團隊為近80萬縣民謀福祉有何不同？周春米說，法律人情理法兼顧信念，換成縣政就是將心比心。

周春米接受本報專訪時說，「每項施政會有不同聲音，要求團隊，事前確實做好溝通，而非樣板式！」周春米說，任職法官時做出任何判決，兼顧情理法，換成縣政施政，每項政策因應社會和人民需要，民意是多元，民怨常因不了解致被誤解，事前溝通說明很重要，施政更要貼近民心，從法律人、民代至縣長不會改變的信念和工作要求。

周春米的小內閣近8成局處長留用，她在主管會報時跟局處長說，「縣長會努力跟上你們的腳步，你們也要努力跟上我的腳步」。周形容「每天與時間賽跑」，上任後密集安排各項工程視察，要求各局處列清單，從社會住宅興建、非營利幼兒園工程、潮州聯合辦公大樓興建工程、動物之家工程進度與治水工程等，周春米實地走訪，了解現況，展現法律人務實態度，思考哪些可以再提升。

去年因屏鵝公路桿線下地施工暫停執法台26線車城尖山段，3月13日起恢復執法前，地方有平日車流量不多、測速長達5公里、懲罰地方人的反彈聲浪，民代建議取消或縮短。

周春米請警察局向民眾說明必要性，攤開數據一看，發現該段近5年交通事故因直線加速後連續轉彎，易造成車輛間速度差發生事故，近5年車禍共131件，死傷件數占77%，自撞車禍近8成與超速失控有關，超速取締近8成是外地人，理性說明執法依據，讓民怨少了。

屏東縣府在面對代理教師給予全學年完整聘期態度上，其實早就拍板，但周春米未提前公布，周春米認為，確保縣府行政程序走完，經行政、財政、主計等相關單位核准，一切依法行政，「捍衛行政體系價值是遠高於我的政治名聲，如同擔任法官，捍衛司法獨立遠大於從案件獲多少尊敬」，言談中一切以法律為依歸。