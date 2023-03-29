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新聞眼／周春米從一星做起 能走出潘孟安影子？

聯合報／ 本報記者 劉星君潘欣中

從民進黨內縣長初選起，屏東縣長周春米就被自家人批為前縣長潘孟安的「指定接班人」、「與國民黨共舞」，最後藍綠對決，周在極小差距下驚險勝出。

周春米就職首日說，「潘孟安是五星縣長，我從一星做起」，她接連宣布以「放火罪」嚴禁民眾放火燒雜草、展現魄力與高雄搶水，就是要破除「潘規周隨」、「影子縣長」等質疑。

去年黨內初選，周春米的對手是新系立委鍾佳濱和英系立委莊瑞雄。周春米外號「小米姐姐」，在黨內競爭下最後雖「以柔克剛」，但潘孟安助攻的身影揮之不去，去年縣長初選的裂痕仍延燒至今年立委初選，親潘孟安的議員陳明達無視民進黨主席賴清德力推的「誠信條款」，登記挑戰尋求立委連任的鍾佳濱，周春米沒有開紅燈禁止，成為地方選戰焦點。

值得關注的是，潘孟安與賴清德關係匪淺，潘更擔任「二○二四大選提名策略小組」召集人，讓屏東成為二○二四總統大選關鍵選區；周春米承襲潘孟安政治資源，也難迴避政治紛擾。

周春米的小內閣近八成局處長留用潘孟安人馬。她在主管會報時表示。

對於外界質疑「潘規周隨」，周春米四兩撥千斤說，縣務繁忙，「我真的沒時間煩惱那些」。周縣長雖然沒時間煩惱，但縣民及外界仍等著看「小米姐姐」能否走出「潘前縣長」的影子，展現自我風格。

周春米 潘孟安

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