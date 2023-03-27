蔣萬安就任滿百日！ 第一名聲量甩開市政飆破九萬

蔣萬安就職100天十大熱議事件

台北市長蔣萬安自2022年12月25日就職後，即將在4月4日滿百日。這一百天之間，蔣萬安力推不少政策，包括提高生育補助，第一胎從原有的兩萬元翻倍提高到四萬元，第二胎四萬五千元、第三胎五萬元。

蔣萬安也兌現選前承諾，恢復發放重陽敬老金1500元，力挺公幼人員將原有底薪提高至3萬8千元，在加速推動台北市老舊建築都市更新上，推出「都更五箭」，但相較推動市政政策，蔣萬安「新手上路」的風格，反而更引起關注。

東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民分析，排行前四名都是爭議性事件創造出來的聲量，但其實爭議性話題短期討論一下會消失。潘兆民認為，市民應該更關注市政建設、發展以及對經濟有幫助的事情，例如交通、居住、都更等相關議題討論。

政治大學新聞學系教授馮建三認為，社會上有一批人會因為蔣萬安聯想到老蔣，血緣的這部分蔣萬安無法反駁，因此二二八紀念日當天聲量第一。另外，因為大巨蛋從柯市府時期就開始討論，到現在聲量逐漸減少，因此聲量僅排第八名。



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出蔣萬安上任近百日被大家最熱烈討論的十件事，你最印象深刻的那件事有上榜嗎？



No.10 路平相關議題

根據台北市工務局新建工程處規畫，今年度排定106條寬度8公尺以上路段進行路面更新。台北市長蔣萬安也在2023年1月凌晨12點，與台北市副市長李四川到中山區松江路，視察路面銑鋪工程，事後卻遭到民進黨議員簡舒培臉書發文酸，「昔有國瑜爬樹滅蚊，今有萬安半夜看路」。她認為，不僅公務人員得加班陪同，甚至還發採訪通知叫媒體來拍攝，這樣勞師動眾，到底是拚市政還是作秀？

而國民黨議員游淑慧發文回嗆，「去看罵作秀，不看也罵懶惰。」她表示，首長親自視察，就算是作秀，也是展現一種態度，市長在乎工程品質，施工廠商皮繃緊，市長在乎道路品質，公務員螺絲鎖緊。

另外民進黨台北市議員趙怡翔列出台北市十大肇事路口，並批評「路平專案」沒有對症下藥。對此，蔣萬安表示，「他的統計數據是針對去年吧！」並強調，主要道路目前都已完成重新鋪設。

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No.9 解決內湖交通

為了解決內湖交通問題，台北市長蔣萬安一上任，立即指示成立府級專案小組改善內湖交通，相關議題聲量高點落在1月16日，主因是有企業提出「水路運輸」方案，透過交通觀光船解決塞車狀況。蔣萬安這部分要考量整個基隆河的水利，包括清淤跟潮汐等等，困難度是比較高。

另外，蔣萬安上任後提出「提升重要路段見警率，強力實施路口淨空」的短期方案，對此，台北市前副市長黃珊珊2022年12月臉書發文表示，「樂見蔣市長有心要整頓內科交通，但我們期待的是一套有系統性的計畫，端出提高見警率的做法其實是見樹不見林，治標不治本。」

2023年2月台北市政府傳出將推捷運早鳥票，透過4折票價優惠鼓勵民眾於內湖地區離峰時段通勤，但國民黨議員李彥秀直言「效果恐有限」，因當前上班族多已有1280月票，使早鳥票完全不具競爭力。

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No.8 大巨蛋

台北大巨蛋從定案到興建歷經了20年，終於2023年1月內政部發下防火避能審查認可函，台北市長蔣萬安表示，台北大巨蛋預計2023年4月完工、年底營運。對此，不少網友表示，「終於可以用了」、「蔣不到1個月就超越前市長8年了」。

蔣萬安2023年1月前往大巨蛋內部視察，發現大巨蛋座位顏色採黑白相間，導致白色的棒球可能被白色座椅「吃掉」，變成「消失的魔球」，燈光照到白色座椅甚至會反光，影響球員判斷。對此，遠雄解釋，因考量多功能使用，於其他賽事或演唱會不造成影響，但遭蔣萬安當場要求以棒球賽為優先考量進行改善，「不是只顧慮演唱會」。

此外，台北市政府舉辦「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，蔣萬安重視跨年人潮疏散問題，因此李四川要求遠雄建設將施工圍籬退縮約6公尺，把人行道還給民眾，以及實施光復南路路面銑鋪。

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No.7 恢復行人垃圾桶

台北市長蔣萬安在2日1日表示，過去報告已有7成民眾希望增設垃圾桶，未來還是會根據專業評估，決定垃圾桶設置政策。蔣萬安說會宣導民眾發揮公德心，不要丟家戶垃圾到公用垃圾桶，也會加強清潔隊巡檢。但要不要增設垃圾桶，引發網友正反不同意見，也讓這項還未定案的政策，聲量一天暴漲至5,304筆。

行人垃圾桶引起熱議，起因就在台北市前市長柯文哲市長任內撤除約500個行人專用垃圾桶。台北市副市長李四川卻在2023年1月臉書發文表示，不少人隨手亂丟垃圾影響市容，吸引眾多網友留言，希望能市政府能增設垃圾桶，李四川於30日稱會找環保局研討。對此，柯文哲31日表示，與其恢復垃圾桶，不如教育市民少產生垃圾，有垃圾就帶回家的觀念。

黃珊珊隨後也在臉書PO一張紐約路邊街道堆滿垃圾的照片，透露這是她在一個月天天都能看到的畫面，相較於市容乾淨很多的台北市，令她有感而發「我深深以身為台北市民為榮！」另外也有不少里長反彈，喊除了夜市、觀光商業區等特定區域可以恢復垃圾桶，「其餘地方堅決反對走回頭路」，也有網友表示「設成贊成的家門口」。

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image source: 網路溫度計

No.6 王世堅送禮

台北市議會2022年12月25日舉行台北市議員宣誓就職典禮，台北市長蔣萬安在宣誓就職後便前往台北市議會觀禮。典禮開始前，蔣萬安即與朝野議員握手、聊天，也向民進黨議員王世堅打招呼，國民黨議員游淑慧、徐巧芯則在一旁問起禮物呢？因王世堅沒帶禮物，改以手比愛心與蔣萬安合照，畫面引起網友熱議。

蔣萬安就職後第一個上班日2022年12月26日，剛好是蔣萬安44歲生日，誓言當「蔣師」的王世堅先下馬威，送上蔣萬安曾祖父、先總統蔣中正照片當生日禮物，王世堅並提醒蔣萬安「你沒有犯錯的空間！」

王世堅指出，74年前蔣萬安的曾祖父用槍炮維護政權，74年後蔣萬安選上首都市長，用槍炮的人被台灣社會割捨掉，更何況用選票選上的人？這是歷史的弔詭，也是很好的教訓，任何掌權力資源的首長都沒有犯錯空間，因為民意就是一切。蔣萬安坦言，沒有想到王世堅送這個禮物。對於王世堅送蔣公照片，PTT有網友質疑，「演夠了沒」、「這照片是不是哪個機關拆下來的」；還有人認為，「突然覺得龍袍好多了」、「蔣師質詢沒送蔣義，真是不盡責」。

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No.5 三寶誕生

台北市長蔣萬安2023年1月27日在臉書分享好消息，他表示在農曆新年的喜氣中，正式迎來了「三寶」。根據《網路溫度計》縣市首長臉書「他」最狂！一張合照19萬人按讚，光是一張蔣萬安抱著三寶的合照，就高達19萬人按讚。

蔣萬安臉書發文指出，三寶是個體貼的孩子，原先他和舫亘規劃了剖腹生產，但三寶以自然產方式誕生，讓媽媽可以早點恢復身體。生了三胎都是男子，媒體也好奇蔣萬安是否有生男秘訣，蔣萬安笑說，他比較想知道生女秘訣。

「三寶」出生前，蔣萬安分享，「和大兒子聊天，他說自己是得立，所以弟弟可以叫『蔣得正』，剛好是『立正』，2個人就會站好。」但三寶出生後，蔣萬安受訪說，還沒有想好三寶要取什麼名字，最主要是因為這個孩子很特別，在2022年疫情期間懷孕，然後陪著太太四處奔波，參與了這次的選舉，各項造勢場合，選上後出生，希望好好跟太太選一個名字給這個特別的孩子。據了解，蔣萬安將第三個兒子取名為「蔣得希」。

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No.4 取消7點半晨會

台北市前市長柯文哲2014年上任後，打造早上7點30分的晨會文化，台北市長蔣萬安剛上任時選擇「柯規蔣隨」，僅從26日持續到30日，蔣萬安就宣布自2023年1月3日起取消。蔣萬安表示，不要為了開而開，接下來會以晨會和午餐會報的方式來進行，「以效率為最高的指導原則。」

對此，PTT有網友表示，「推動台灣減少工時由政府帶頭做起」、「為了開會而開真的很爛」，也有人認為，「柯自己老人不睡人家年輕人還要睡」、「0730會議承辦要幾點起床？沒家庭喔」。

針對蔣萬安上任僅試行一週隨即取消晨會文化，台北市前副市長黃珊珊嘲諷「意料之內」，更喊話希望蔣市府延續公開透明的精神。蔣萬安強調尊重各方意見，會以最高效率進行市政的討論跟推動，「重點是不要被形式主義所綁住。」另外，民眾黨議員陳宥丞發現蔣萬安晨會均無會議紀錄，質疑是作秀。蔣萬安表示，晨會僅為溝通型會議，若是正式會議都有紀錄並公開透明，且會議以效率為最高原則，不必把時間、內容綁死。

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No.3 台灣燈會

2023年台灣燈會在台北，展演場域達168公頃，除了主燈所在地國父紀念館，還規畫了4大場區，從試營運到正式展出共19天時間，創下1256萬人次前往參觀破歷年紀錄，過程中也有出現不少話題，引起熱議。

台灣燈會開幕日當天，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安等人啟動開燈，不過台北市前市長柯文哲，舞台位置卻被安排在「最邊緣」。對此，蔣萬安回應，座位安排是交通部觀光局規畫，市府尊重。

此外，上海市台辦副主任李驍東等人受邀來台參觀台灣燈會，但秦慧珠爆料，上海團來台灣，連吃個宵夜都不行，因為陸委會規定只能參加批准的行程，其他沒核准的都不能去，批評是限制住居令，對此，陸委會駁斥並非事實，相關行程由北市府規劃，也未提出吃「宵夜」要求。後來上海團抵台，北市府以「本次行程安排配合陸委會『低調、單純、安全』三原則」，基於中央規範的安全考量，因此未事先公布上海參訪團行程。結果造成媒體撲空，讓不少人批評上海團行程大搞黑箱、行蹤成謎。



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No.2 恢復重陽敬老金

台北市長蔣萬安競選市長時承諾，一定會發1500元重陽敬老金。對此，蔣萬安2022年12月29日表示，明年就會恢復發放1500元。事實上，2014年台北市長柯文哲就任後，隨即取消每年普發1,500元重陽敬老金，僅開放低收入戶領取，年預算雖從7億降至3千萬元，卻引起不少長者不滿。到了2021年11月台北市議會通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，北市府提出覆議案後遭封殺，最後每位65歲以上的台北居民，2023年至少可領1200元。

從1200元漲到1500元，多出的300元從何而來，蔣萬安表示，已請財政局盤點相關收入，依預算相關法規辦理。柯文哲也質疑，「這筆錢要從哪裡來？是挪用其他社福預算？甚至工程預算？或者舉債來發？」

台北市社會局2023年2月宣布，持敬老卡至四大超商「嗶卡」即可領取重陽敬老禮金，若長輩行動不便、遲遲未領取者，社會局也規畫親送到家，2023年底約有55萬名長者受惠，北市府將向議會追加2.3億元預算。不過民進黨議員簡舒培批評，此案未送議會審查預算就突然宣布，質疑市府不尊重議會。PTT有網友表示，「地方債就交給未來的年輕人償還了」另外有人認為，「老人就愛這一味」。

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No.1 二二八紀念日

台北市長蔣萬安身為蔣家第四代，在當選台北市長後，外界用放大鏡檢視，蔣萬安在二二八紀念活動中，會有什麼相關作為，連帶讓他百日前夕相關聲量直接攀上頂峰。

2023年台北市二二八紀念活動，蔣萬安當天致詞到一半卻遇到大批民眾抗議，眾人拉布條高喊「殺人凶手、下跪道歉」，其中一名男子甚至衝到台前逼近蔣萬安，遭維安人員壓制。場面混亂讓蔣萬安一度停止致詞約2分鐘後才恢復致詞。被警方壓制的這群人，他們自稱是「無力者聯盟」，也向蔣萬安喊話提出訴求， 無力者陣線聯盟成員陳彥廷表示，「既然蔣萬安市長，他自稱是繼承蔣家的血脈，那我們就希望他負起這個責任，然後讓真相可以被公開。」但網路上就有人爆料陳彥廷的另一個身分是綠黨苗栗黨部主委，抗議動機因此備受質疑，陳彥廷強調自己的抗議行動不分藍綠。

不過事後網紅「四叉貓」更秀出喊「無力者」的合照，直喊自己都沒跟到氣到跺腳。不少網友看到照片傻眼表示，「這群人根本是來亂的，把228變成一場鬧劇。」事後國民黨台北市議員鍾沛君提案，希望停辦二二八追思會以杜絕政治投機者，對此，台北市政府回應，尊重多元意見並持續檢討。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月25日至2023年03月21日，共約100天。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔣萬安就職100天十大熱議事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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