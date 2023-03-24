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冷眼集／「節儉市長」 能幫賴清德拆未爆彈？
台南市長黃偉哲去年市長選舉僅贏對手五個百分點驚險連任，「黑金爭議」絕對是關鍵。民進黨長年主政台南，地方利益錯綜複雜，黃偉哲雖強調有違法就司法追訴、絕不包庇，但黑金傳聞在坊間繪聲繪影，一旦爭議再起，賴清德的台南本命區可能變成二○二四大選的地雷區。
台南是賴清德政治發跡地，黃偉哲的一言一行也被放大檢視，不論有無蓄意操作，從爐渣案、經發局前局長涉貪案、八十八槍涉及的光電利益及正副議長涉嫌賄選案，「黑金」已成了台南的政治標籤，台南未必仍是「民進黨派西瓜都能當選」的鐵票區。
外界質疑府城已變「高譚市」、府城已成了「腐城」，但黃偉哲舉蔡英文總統二○一二年宇昌案、中研院前院長翁啟惠浩鼎案為例，當時被講到很不堪，後來都沒事或判無罪；八八槍擊案及光電案是否真如外界描繪般地不堪？會隨時間而釐清。
黃偉哲希望靠政績來遠離政治紛擾，他調降房屋稅、促進南科發展、推動鐵路地下化、捷運、補助老人健保費，也謹守財政紀律、還債超過百億元，雖被戲稱「節儉市長」，但學術單位近期民調顯示黃偉哲施政滿意度近七成，顯然有許多市民喜歡他。
藍綠都曾在黑金問題跌一大跤，民意變化不只如湍流，更可能成為滅頂的土石流。「反黑金」已是全民共識，藍綠都採取霹靂手段，閃電斬斷可能疑慮，黃偉哲正面迎戰黑金才能為賴清德拆除二○二四未爆彈。
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