老人健保免費、捷運藍線動工 黃偉哲：我任內做得到

六都僅台南沒有老人健保全額補助及捷運，黃偉哲表示，「老人健保免費在我任內做得到」，未來三年會尊重議會決議，逐年編列預算，比照其他五都採有條件排富；捷運進度將依期程進行，第一期藍線可望在他任內動工。

「老人健保補助是巧婦與無米之炊。」黃偉哲指出，提高老人健保補助額度是不分黨派關心的議題，增加福利支出勢必排擠、縮減其他開支，他任市長迄今，台南六十五歲以上人口從廿七萬五千人成長到卅四萬人，四年增加六萬多人，若健保全額補助就須支出廿八億元，且老年人口持續增加，經費龐大。

黃偉哲說，他會在兼顧財政穩健及可承受範圍內，盡最大努力規畫執行；去年發放重陽敬老禮金一千元，全面普發老人健保福利金一千元，今年雖排富，但加碼補助額度，針對綜合所得稅率百分之五以下長者，六十五至七十九歲可領三千元，八十到八十九歲領四千五百元，九十至九十九歲領一萬二千元，百歲以上每人二萬元，「未來三年會階段式增加補助，任內將實施全面免健保費」。

「六都唯一沒捷運」黃偉哲認為是台南的印記，市民期待有捷運，目前第一期藍線可行性評估、綜合規畫通過核定，預算早就匡列，「應該可以在我任內動工」。捷運雖可得到外部經濟效應，但即使是台北捷運路網綿密，本業仍虧錢，還未形成路網的捷運絕對是赤字，台南如何避免赤字過大是一項難題。