黃偉哲：有人在貼台南負面標籤

台南市長黃偉哲去年驚險連任，第二任期將滿一百天，但爐碴爭議、學甲八八槍案、經發局前局長陳凱凌涉貪、議長賄選等四大案，讓副總統賴清德本命區蒙上「黑金陰影」。黃偉哲接受本報專訪表示，有違法就司法追訴，但「台南被附加那麼多標籤，是有人刻意貼上去的」，他會守好台南，「讓老市長成為新總統」。

國民黨選策會風波似乎蓋過台南黑金爭議，黃偉哲說「民意如湍流」，現在鐘擺效應周期非常短；有人認為「賴清德改革三箭，射掉國民黨三劍客」，政黨敏感度都變高了，過去國民黨可能就「河蟹了（網路用語：搓掉了）」，這次快刀斬亂麻，蛇毒還未攻心就先砍掉；賴清德也覺得民意有擺盪，像南投立委補選只是小選舉就會影響全國氛圍。

「國民黨很快止血清創，民進黨也沒幸災樂禍。」黃偉哲說，民進黨從二○二○大勝到二○二二敗選流失三百多萬選票，沒人敢得意忘形；藍綠都跌一跤，支持度拉近了。

外界質疑陳凱凌與市府關係匪淺？黃偉哲說，去年五月政風處調查發現疑點，在機密情況下移送司法調查；陳凱凌去年十二月廿一日被搜索帶走、廿二日被收押，當時市府團隊已總辭待命，陳早就要離開了，居然傳出新的小內閣要拔擢陳的消息，「已將一個人移送地檢署，還會用他嗎？」

黃偉哲還說，八八槍擊發生後，凶嫌逃往對岸，名嘴和談話性節目就扮演起「凶嫌代言人」，推論各種可能；台南被附加那麼多標籤，不能說沒有人為操作。

「綠能被汙名化…」黃偉哲指出，反對者都說不反對綠能，卻反對地點、反天然氣發電、反儲能案場，台灣資源匱乏，不能不負責任，要思考電從那裡來？他個人沒有一定要做綠電，像當年對基地台的抗爭何其激烈，現在反對的寥寥可數，綠電放在十年或廿年後可能不是問題，會多溝通。

黃偉哲表示，綠能是國家政策，如果政府公正審查，通過後有黑道及各種勢力介入是不應該的，若光電業者取得開發權後，有地方勢力要錢、要工程或有官商勾結、黑道介入，趕快把「綠蟑螂」揪出來。至於爐碴案，民國一○四年前市長賴清德任內也被調查，但不起訴；一○八、一○九年他任內，當事人還在檢舉，市府展開調查、罰錢、要求清理，但這次是起訴了，如有公務人員違法包庇就司法追訴。

對於議長涉賄案，黃偉哲說，從北到南都有人脫黨和其他陣營合作，最後被開除黨籍，但外界有無用相同標準檢視；台南會出問題，有人說是金錢，他尊重檢察官調查，若有金錢介入違反法治就司法訴究。

黃偉哲重要政見進度 製表／吳淑玲

老人健保免費 議員促不排富

【記者鄭維真、吳淑玲、林伯驊／台南報導】「二○二四台南大贏，賴清德二○二四就贏。」民進黨議員郭鴻儀認為，黃偉哲今年施政滿意度將影響總統大選。他說，去年市長選舉，對手端出許多福利政見確實造成影響，例如六十五歲以上老人健保全面補助，民進黨團支持順應民意且「不排富」，呼籲市長以民意優先。

國民黨議員蔡育輝說，黃偉哲身邊有許多「牛鬼蛇神」打著市長名義在外亂搞，甚至圍標市府工程，建議黃整頓周邊人士；另外，今年老人健保補助費應比照去年決議不排富，否則將發起「罷免黃偉哲，不投賴清德」運動。