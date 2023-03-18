專訪／堅持續辦雙城論壇 蔣萬安：兩岸氛圍不一樣了

大選將近，兩岸議題敏感，台北上海雙城論壇今年在上海舉辦，台北市長蔣萬安昨天在本報專訪中強調，總統大選，兩岸議題無法迴避，但他仍堅持雙城論壇會持續辦下去，也應該要持續辦下去。今年雙城論壇主辦方是上海，對於會不會親自去上海？蔣萬安說，目前還沒討論到細節，包括時間、規模、議程，現在談還太早。

蔣萬安表示，雙城論壇從2010年至今，連續13年沒中斷過，即便疫情時期也還是維持，民眾對於實體舉辦論壇有殷切期盼，雙城論壇也有實質成果，舉例來說，上海學習台北市的垃圾不落地，也學1999市民熱線，所以上海有「12345」。

蔣萬安說，至於上海，舉辦大型國際活動很有經驗，比方說上海世博會，台北市馬上要舉辦2025壯年運動會，還有接下來有大型國際賽事，特別在大巨蛋完工後，這些經驗都值得學習交流，相互學習彼此交流，在現在兩岸非常緊張時更顯重要性和正面意義。

蔣萬安認為，雙城論壇會持續辦下去，應該要持續辦下去，這幾天兩岸航點增加開放，漁產的竹莢魚、白帶魚也恢復進口，這月底小三通也能中轉，看得出來即便兩岸在過去形勢險峻，或經歷許多波折，但城市之間民間文化交流還是要持續下去，雙城論壇已請副市長林奕華跟上海市聯繫和討論，有進度會跟外界說明。

至於兩岸交流要如何拿捏？會不會擔心雙城論壇成對手操作的政治議題？蔣萬安說，總統大選，當然兩岸議題無法迴避，但對城市來講，特別台北市，很重要的溝通管道就是雙城論壇，所以會在創造有利條件下繼續辦下去，雙城論壇有特別意義，在現在兩岸局勢下，有他的重要性。

蔣萬安說，兩岸議題對地方政府，特別是台北市，也非常重要，特別這次台灣燈會，上海派團來，是在3年疫情後，對岸第一個觀光代表團來，北市府非常歡迎。

過去北市處理兩岸關係，前市長柯文哲就被罵是給流氓奉茶，蔣萬安說，民眾看得很清楚，現在兩岸關係跟去年不一樣 ，除了開放，接下來還會有幾個航點，包機月底小三通、中轉，現在只限於台灣民眾跟陸籍配偶，很多人希望未來逐步開放，包括團客、商務客等，他覺得氛圍不一樣。

林奕華表示，，雙城論壇確定今年恢復實體舉辦，應該會在議會休會的七、八月暑假期間、與上海市進行市政交流。不過後續細節，北市府會先組成雙城論壇籌辦小組。