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國民黨停選策會 鍾沛君：清廉勝出「謝謝朱立倫主席拆彈」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員鍾沛君。圖／鍾沛君提供
台北市議員鍾沛君。圖／鍾沛君提供

國民黨「中央選戰策略會報」的成員名單惹議，黨中央今天宣布即日起終止選策會運作，回歸原本提名機制。針對名單日前對黨內開第一槍的台北市議員鍾沛君下午表示，數天來的轉折，最終清廉勝出，黨內能說真話，也能從善如流，謝謝朱立倫主席，即刻拆彈，國民黨雖然一度有負民眾期待，但本黨願謙卑，會改進，短空長多。

鍾沛君表示，回歸原本機制，排除爭議人物，期待未來提名，能保持公平公正，而本黨如今最大利基，就是諸位優秀的縣市首長，懇請主席，務必採納這些最新民意。

鍾沛君指出，國民黨不能自外於年輕世代，別再迷信過去數十年的成功經驗，而是要勇敢投資未來的可能性。只有本黨先擁抱青年，才有那麼一點可能，年輕人願意接納本黨。她說，至於民進黨的好朋友們，抱歉了，這一局，沒有各位見縫插針的操作機會了。

國民黨 鍾沛君 朱立倫

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