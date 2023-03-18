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國民黨選策會終止運作 游淑慧：接下來9個月步步凶險

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。圖／游淑慧提供
國民黨北市議員游淑慧。圖／游淑慧提供

國民黨「中央選戰策略會報」的成員名單惹議，黨中央今天宣布即日起終止選策會運作，回歸原本提名機制。北市議員游淑慧今肯定黨主席朱立倫，迅速回應且果斷採取行動，這次考驗著國民黨是不是能更包容、更改革及更進步，面對龐大黑金權的綠色執政結構，接下來的9個月還步步凶險。 

表態爭取黨內立委提名的北市議員游淑慧今發文指出，肯定也非常感謝主席朱立倫，能迅速回應且果斷採取行動，大家目標一致，都是希望勝選，下架民進黨，讓台灣重返正道。「在這樣的大目標底下，我們方向一致。」

她說，黨中央已宣布終止運作有爭議的選策會，回歸原本黨內的提名機制，「我想穩定公正的制度才會運行順暢。」當然這是一次考驗，考驗著國民黨是不是能更包容、更改革以及更進步。

游淑慧表示，接下來的選戰，讓大家一起站出來、戰起來，面對龐大的黑金權的綠色執政結構，接下來的9個月還步步凶險。

國民黨 游淑慧 朱立倫

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