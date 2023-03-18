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國民黨選策會今終止運作 徐巧芯讚「反應速度夠快」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員徐巧芯（右）。本報系資料照。
國民黨北市議員徐巧芯（右）。本報系資料照。

國民黨「中央選戰策略會報」納入台南市前議長李全教、立委傅崐萁等人，引起諸多風波，秘書長黃健庭今天宣布即日起終止選策會運作，回歸原本提名機制。表態投入黨內初選的北市議員徐巧芯指出，肯定朱立倫主席迅速回應民意，國民黨反應速度夠快，數天內解決問題，讓選戰重新回到正軌。

國民黨中常會3月15日成立選策會，啟動立委提名作業。成員名單包含李全教、傅崐萁等人，徐巧芯當時直言很緊張、瑟瑟發抖，相信不管是什麼制度，只要努力爭取選民認同，應該還是可以過關。

成員名單連日引發爭議，李全教請辭後，黨中央增聘國民黨台南市前議員謝龍介、前立委蘇清泉，僅蘇清泉加入，謝龍介婉拒進入選策會，黨中央今天宣布終止運作。

北市議員徐巧芯今發文表示，肯定朱立倫主席迅速回應民意，面對選戰難免會有風波，考驗的是國民黨的處理態度與速度。

她說，黨中央已宣布終止運作有爭議的選策會，回歸原本黨內的提名機制，由黨內幕僚機構做出提名建議，再送中央提名委員會通過，提名委員會將由黨主席朱立倫召集，並邀請縣市長在內等重要意見領袖組成。

徐巧芯認為，這是一個正確的方向，雖然中間遇到小小亂流，但國民黨的反應速度夠快，數天內解決問題，讓國民黨的選戰重新回到正軌，不讓民進黨有太多見縫插針的機會。

國民黨 徐巧芯 朱立倫

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