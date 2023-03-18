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談黑金問題 蔣萬安：跟侯友宜態度一致堅決反對

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天出席環狀線北環段CF680B區段標工程開工動土典禮。記者江婉儀／攝影
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天出席環狀線北環段CF680B區段標工程開工動土典禮。記者江婉儀／攝影

國民黨選策會名單涉及黑金問題，台北市長蔣萬安表示，他跟新北市長侯友宜的態度是一致的，堅決反對黑金；侯友宜表示，這是他四十年來的價值，也是內心最捍衛的，所以對黑金問題，就會站出來勇於說不，表示立場跟態度，這是不變的。

蔣萬安與侯友宜今天同台出席「環狀線北環段CF680B區段標工程開工動土典禮」，侯友宜表示，朱立倫昨天有跟他通過電話，他們有一致性對黑金是痛惡的，也拒絕黑金復辟，一定會齊心齊力面對這個問題，把它做更效率的解決溝通更符合人民期待。

侯友宜日前大動作在臉書發文，是否要準備選總統，侯友宜表示，他當時從警就是面對黑道，面對惡勢力，他永不接受妥協，這是他四十年來的價值，也是內心最捍衛的，所以對黑金問題，打從內心有這個議題就會站出來勇於說不，表示立場跟態度，這是不變的。

媒體詢問，黨內黑金不是一兩天的事情，這是否是侯友宜選總統的起手式，侯友宜表示，黑金問題每天都要去關注面對，只要大家齊心齊力，問題一定可以解決。

蔣萬安則說，廉者，人之表也。國民黨應該要堅持應有的價值，來積極回應人民的期待，才能發出時代的聲音，接下來大選之中，才能贏回人民信任，贏回為台灣打造未來的機會，昨天到今天，他也看到朱主席跟黨中央，對於各界聲音的回應說要修正選策會名單，對於這樣的民意，國民黨必須要警惕在心，對於這樣的修正，他也認為本來就應該這麼做，也應該給予鼓勵，今天侯友宜來參加北環段開工典禮，他要跟侯友宜說，也要跟大家說，侯友宜加油，台北加油、新北加油，雙北好、台灣好。

媒體詢問，是否力挺侯友宜選總統，蔣萬安表示，對於清廉反黑金，他跟侯友宜的態度是一致的，他們也堅決反對黑金，也希望大家有共同目標一起努力，在雙北共同的建設上用實際行動，來推動展現決心，以市民利益為最優先考量，這是他們的共同目標，雙北好、台灣好。

侯友宜 蔣萬安

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