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藍選策會終止 民進黨譏：成「選廁會」被沖到馬桶裡

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨選策會終止，民進黨譏諷，成「選廁會」被沖到馬桶裡了。本報資料照片
國民黨選策會終止，民進黨譏諷，成「選廁會」被沖到馬桶裡了。本報資料照片

國民黨選策會即日起終止運作。民進黨新聞部主任張志豪今天表示，國民黨選策會顯然淪為「選廁會」，被沖到馬桶裡了，小組成員非黑即金，國民黨主席朱立倫應該為自己的失敗決策和領導鄭重道歉。

張志豪表示，再次提醒朱立倫、新北市長侯友宜，「這只是你們宮廷內鬥後停止了選策會，但問題的本質還是沒有改變」，這些黑金成員只是化整為零，繼續隱身在決策中心，停止選策會，也停不了國民黨的黑金體制，這不過是欺騙社會，虛晃一招罷了。

張志豪指出，侯友宜不要繼續閃躲，所謂黑金復辟，到底是誰？不敢指名，就是欺世盜名。侯友宜主政下的新北市府，也有多人涉貪、涉弊，侯友宜鬥朱立倫很在行，卻放任自己市府涉弊不管。

張志豪說，國民黨停止選策會，只是企圖用假動作掩飾黑金復辟的真相，如澎湖縣議長陳昭玲、雲林縣議長沈宗隆、苗栗縣長鍾東錦，還有桃園市議長邱奕勝、南投縣議長何勝豐、台北市副議長葉林傳、南投縣副議長潘一全等人，都是國民黨在2022年縣市首長、議員選舉時，把這些人列入提名，甚至在當選後還當上正副議長，國民黨究竟是反黑金，還是支持黑金？

國民黨 侯友宜

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