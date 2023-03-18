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國民黨選策會惹議今終止運作 黃健庭：思慮不周深感抱歉

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
針對選策會近期風波，國民黨秘書長黃健庭認為，外界對選策會的初衷有「放大、扭曲」，但既然造成問題，那就該終止。記者曾原信／攝影
針對選策會近期風波，國民黨秘書長黃健庭認為，外界對選策會的初衷有「放大、扭曲」，但既然造成問題，那就該終止。記者曾原信／攝影

國民黨成立「中央選戰策略會報」，名單引起黨內不滿，新北市長侯友宜發文質疑，也和國民黨主席朱立倫電話溝通。國民黨秘書長黃健庭今表示終止選策會運作，回歸原有黨內機制，就是由黨內幕僚機構做出候選人提名建議，送到中央提名委員會通過。

國民黨選策會日前由中常會通過，但成員國民黨立委傅崐萁、台南市議會前議長李全教等引發批評，李全教請辭後，黨中央增聘國民黨前台南市議員謝龍介及前立委蘇清泉，不過僅蘇清泉加入，謝龍介婉拒進入選策會，今黨中央宣布終止運作。

黃健庭今早在國民黨中央黨部舉行記者會表示，選策會原本設定就是臨時編組，最主要目的就是協助原有的秘書長等黨內機制整合、協調，尤其是在特別艱困選區中舉薦人才、協調各方資源，幫助立委選戰。

黃健庭說，但選策會功能被外界放大、誤解、扭曲，造成不必要困擾，他思慮不夠周全，深感抱歉。

黃健庭指出，這次選策會成員都是延續去年九合一大選的選策會，考量到高雄、台南選戰特別艱困，才會邀李全教、國民黨前立委黃昭順及立院黨團總召曾銘宗等人，而他身為邀請委員的召集人，讓支持者及社會大眾焦慮，他必須承擔最大責任。

黃健庭說，也謝謝選策會成員為黨分攤工作，感謝也歡迎好夥伴一起來，團結一致打選戰，謝謝大家對國民黨期待，期許繼續團結、共同努力。

對於媒體提問如何作出終止決定，黃健庭表示，對於這兩三天事情發展，勢必做出適當調整，回應社會大眾期待，今天早上跟朱立倫報告，是由自己召集選策會，遭到誤解、各界有疑慮，於是「由我決定，終止選策會運作」。

有人再追問時決策時間點，黃健庭則回應，「我今天早上才決定」。

針對選策會近期風波，國民黨秘書長黃健庭認為，外界對選策會的初衷有「放大、扭曲」，但既然造成問題，那就該終止。記者曾原信／攝影
針對選策會近期風波，國民黨秘書長黃健庭認為，外界對選策會的初衷有「放大、扭曲」，但既然造成問題，那就該終止。記者曾原信／攝影

國民黨 台南

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