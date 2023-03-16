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挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

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挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨選策會人選引發爭議，主席朱立倫遭砲轟。聯合報系資料照
國民黨選策會人選引發爭議，主席朱立倫遭砲轟。聯合報系資料照

國民黨昨中常會中通過攸關選舉提名的「選策會」名單，由於名單中不少爭議人物，因此引發反彈，新北基層黨代表們都炸鍋，表示黨中央應盡速剔除有爭議人選，納入更多不同世代及有代表性的人選，甚至不排除黨代表連署向黨中央抗議。

黨中央選策會經朱立倫核定10位委員，由秘書長黃健庭擔召集人，委員包含周錫瑋、邱鏡淳、莊啟旺、傅崐萁，黃敏恭、劉政鴻、李全教、曾銘宗、黃昭順等人。侯友宜今臉書發文指出，「拒絕黑金在任何政黨出現」，國家人民的利益永遠超越黨派，引發討論。

侯友宜臉書文一出，底下不少新北黨籍議員聲援，像陳偉杰、呂家愷都聲援。值得注意的是，身兼國民黨中央委員的議員林金結表示，應按照體制盡速召開中央委員會議，廣泛參考基層的意見；其實經中常委連署就可以召開臨時中央委員會議，不用勞師動眾也避免少數寡頭決策。

新北在地中央委員陳政峯批評，黨不該讓有黑金疑慮的人選進入選策會，這麼一來之前強力跟黑金切割的努力都白費了，且提名人選本來就要以最高標準，更何況還讓這類人球員兼裁判，他們應該自行退出；就能力來看，當中不少人多年未參與選舉，又怎能了解現在選舉型態？

陳政峯認為，這是國民黨的黨內事務，黨員應該要串連，黨代表更該肩負起這樣的責任串連起來，向黨中央表達基層黨員的訴求，否則若又「和稀泥」，只喊「團結」就想大過一切，2024年將面臨一場苦戰。

「認同侯友宜看法」國民黨新北市的全國黨代表游皓麟表示，現在決策圈太小，除應納年輕世代與有戰力的人，爭議人物更該即刻排除，不要再走回頭路，像這次南投立委補選，不知道為何又找老面孔，不但無法成功接班，也輸了選戰。這兩天基層黨員炸鍋紛紛向他反映黨中央這樣做不妥。

「實在不知道搞什麼鬼」資深黨員表示，國民黨在2022年大勝中，好不容易走出過往陰霾，如今黨主席朱立倫又胡搞瞎搞，還沒打仗就已經先自亂陣腳，未來要怎麼對抗民進黨，又要讓綠營撿到、甚至「整碗捧去」？真的憂心黨的未來，更憂心成為中華民國危急存亡之秋！

國民黨新北黨部主委黃志雄認為，侯友宜發文有他的期待，期待黨中央選策會能越符合社會期待越好，這出發點是善意；至於基層黨員要連署就都尊重，國民黨是民主政黨，有一定機制，黨員有寶貴意見想表達或連署，這些任何形式就照流程走，都會尊重。

國民黨中央委員陳政峯砲轟黨中央。圖／取自國民黨臉書直播
國民黨中央委員陳政峯砲轟黨中央。圖／取自國民黨臉書直播
國民黨新北青年黨代表砲轟黨中央。圖／游皓麟提供
國民黨新北青年黨代表砲轟黨中央。圖／游皓麟提供

國民黨 侯友宜 朱立倫 李全教 傅崐萁

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