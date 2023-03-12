淤土亂棄置 議員批州官放火

新竹市青草湖多達十二點五萬立方公尺淤土，近年被堆置至南寮漁港南岸，作為環境改善工程的基礎土方，市府雖聲稱是公共工程的土石方交換，於法有據且可節省公帑，但議員仍質疑，市府將海岸線當免費土資場，更有汙染海邊生態與水體之虞。

青草湖清淤及周邊修繕斥資一點六億元，其中，五三二萬多元用於廢土遠運處理，以及堆置費用近卅萬元。

一名熟悉營建業生態的地方人士指出，工程產出的營建剩餘土石方必須送往土資場處理，新竹地區處理費用每立方公尺行情約一千元，基地回填則要買乾淨的土石方，每立方公尺也要四、五○○元，一來一回都是成本，土方並非想放哪就放哪。

無黨籍市議員田雅芳指市府是運用公權力，「花公帑載運淤泥、廢土石方倒在南寮海邊」；清淤工程費用已包含棄土證明費用，但市府卻又主動幫廠商找棄土地點，還宣稱「省了三八○萬元」，堆置南寮後，也未興建阻擋底泥流入海中的設施。

時力市議員林彥甫也質疑，民間處理土方須有相關許可，政府難道不需要？若政府以節省成本為由隨意棄置土方，豈不是「只許州官放火，不許百姓點燈？」且任意堆置土方可能讓不肖人士竊取，甚至讓有心的廠商有機可趁，以市府堆置的土方為掩護，偷偷倒有毒或營建廢棄物，大賺黑心錢。

田雅芳透露，曾跟拍青草湖清淤工程載土車輛一個月，卻遇彪形大漢攔阻，還威脅不准拍攝。她說，挖出的淤土應送到處理場，卻未經處理就運到南寮，她曾將相關資料送檢調查辦，但過兩年以查無證據簽結，不了了之。

當地也有漁民透露，曾看過卡車三更半夜進出海邊倒土，懷疑土方不只來自青草湖，還有外縣市的建築廢棄物，他曾跟車發現，「從青草湖來南寮不可能走東西向快速道路」，想繼續跟下去，卻遭前後包夾。

田雅芳表示，底泥是沉降水體底層的軟質混合物，若有汙染物蓄積，可能透過食物鏈影響水中生物與人體。依法規應完成四十一項汙染檢測，但市府只做九項檢測虛應故事，最初稱只是暫置，之後卻藉其他工程名目留在海岸線。

主辦的新竹市府城市行銷處表示，南寮漁港南岸地貌改變，環境改善工程透過土方轉移，在岸邊打造北丘與南丘塑形，並且在表面栽種植栽復育，工程所用土方，都是依新竹市公共工程剩餘土石方交換利用作業要點辦理，底泥也有先靜置、曬乾，才會運送。

不過，記者實地走訪現場並下挖約十五公分，卻可見零星廢棄磚頭、磁磚，甚至還挖出內有線路的鐵管。市府解釋，來自藝文高地土方本就會有這類混合物，雖要求往下堆置，但範圍龐大難避免，且該區以復育景觀為主，未特別開放觀光活動。