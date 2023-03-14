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經典賽／紀念報版獨家贈送！ 中華隊精彩表現永存於區塊鏈

聯合新聞網／ 聯合線上
「時光宇宙」精選兩張2023 世界棒球經典賽頭版新聞，將報版NFT化，獨家贈送給時光宇宙NFT持有者，了解詳情，請加入時光宇宙Discord。 (圖／時光宇宙提供)
「時光宇宙」精選兩張2023 世界棒球經典賽頭版新聞，將報版NFT化，獨家贈送給時光宇宙NFT持有者，了解詳情，請加入時光宇宙Discord。 (圖／時光宇宙提供)

經典賽熱潮未退，聯合線上Web3品牌「時光宇宙」為紀念睽違十年的經典賽以及中華隊四天以來的好表現，精選出2張聯合報頭版，並將報版NFT化，免費空投給時光宇宙NFT持有者。凡於3/13前持有時光宇宙任一NFT，皆可免費獲得空投，共兩款隨機發送。若想獲得經典賽特別版NFT，另可於3/17-3/31，購買任一個時光宇宙NFT，即可參與抽獎活動，時光宇宙將抽出20名，贈送經典賽特別版NFT。想要收集完整兩個特別版頭版，可於Opensea或到時光宇宙Discord與網友們交流二手蒐集。

本屆中華隊遇上強勁敵隊，先後交手巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴。最終以2勝2負止步於分組賽，但中華隊在對上義大利、荷蘭兩場戰役中，打出激動人心的勝利，掀起國人對棒球的熱情，成為聯合報頭版新聞。時光宇宙將這兩場戰役的頭版新聞NFT化，分別為3/11逆轉義大利首勝頭版及3/12張育成滿貫炮頭版，發行「WBC 2023 棒球特別版」向所有中華隊選手、教練與團隊們致敬，將光榮時刻永存於區塊鏈上。

時光宇宙UDN TimeVerse，由聯合線上公司旗下聯合知識庫於2022年推出，以超過一甲子龐大的數位資產，包括聯合報系新聞報導、報紙報版、圖像等豐富內容資產，運用創新的科技技術保存、流通向元宇宙探索，傳遞今昔、展望未來，期望與大眾共鳴，共創文化新價值，舊報紙中找新創意，並成為臺灣第一個跨足元宇宙的傳統媒體。

⭐了解詳情，請加入時光宇宙Discord
https://discord.gg/VxxzKEmBws

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經典賽 WBC集氣

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