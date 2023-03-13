經典賽／喉嚨沙啞、小腿發炎…籃籃賽後搭高鐵 聽球迷「1句話」瞬間淚崩潰堤

2023世界棒球經典賽中華隊不敵古巴，無緣晉級前8強。啦啦隊「樂天女孩」隊長籃籃連日喊到喉嚨沙啞、跳到小腿發炎，中華隊輸球的當下，籃籃在場邊眼眶含淚，抬起頭努力不讓眼淚掉下來，還擁抱安慰身旁哭泣的隊員。不過賽後她搭上從台中回台北的高鐵時，每一站都有要下車的球迷對她說「辛苦了謝謝你們」，短短7個字讓她把原本想忍著回家釋放的情緒，瞬間在車廂上潰堤了。

籃籃12日深夜感性在社群網站上發文，坦承「說不難過是騙人的」，從熱身賽開始，每天的團練、集合，讓來自不同球團的應援團隊成為大家庭，「就在要開始習慣彼此存在的時候，結束了」。

中華隊晉級不成固然難過，但是當啦啦隊員們牽起手向現場球迷敬禮時，籃籃選擇抬起頭不讓眼淚滑落。只不過搭上回台北的高鐵時，旅途中每一站要下車的球迷都會說「辛苦了，謝謝你們」，這樣的溫暖終究讓她情緒按耐不住，在車廂瞬間潰堤。

籃籃說，賽場上即使輸了比分還是放聲吶喊，球迷們不到最後一刻絕不放棄跟著啦啦隊努力加油，「即使喊到喉嚨沙啞、跳到小腿發炎，這一聲『謝謝你們』，一切都值得」。

籃籃認為即使結果不盡人意，但相信所有人都已經竭盡全力，對中華隊的熱愛也不會改變，因為「你們是最棒的」。貼文曝光後，上萬名網友深受感動，紛紛喊話「這一定不是我們的終點，從哪裡跌倒從哪裡爬起來，下次經典賽一定要討回來」、「一場比賽那麼長，可以不停在觀眾席吶喊、熱舞真的很不簡單，好好休息」、「謝謝你為中華隊付出，看了經典女孩這麼努力為中華隊加油，真的很感動，你們是最棒的」、「辛苦了，下一屆還要有你的應援」。

udn討論區