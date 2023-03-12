經典賽／為何中華隊總處尷尬排名？ 網指關鍵：就是不夠強

全民關注中華隊在世界棒球經典賽的表現，有網友發現中華隊總處於尷尬的排名，更不解「到底為什麼會這樣？」，對此許多人指出原因在於「不夠強」，還有人認為「中庸的戰力，所以只有中庸成績，也算名實相符」。

有網友在PTT發文表示，中華隊歷屆以來總處於尷尬的排名，包括2013年台日大戰、2019年進入12強，連今年的荷蘭隊雖戰敗，地位卻比中華隊還穩，對此原PO不解「因為贏強隊的價值不如贏弱隊嗎？還是因為戰績若相同，會先比對戰成績後，再比較失分率跟防禦率，所以投手少失一點分比較重要的關係？」，更嘆「到底為什麼會這樣呢？」

許多網友紛紛表示「不夠強」，「硬實力不夠」、「實力不夠啊，你看日本比了3場還有這煩惱嗎」、「不夠強，實力太不穩定」、「不夠強才會覺得尷尬阿，但又不是最爛」；還有人認為「第一場輸太難看」、「第一場調度正常，失分就不會這麼尷尬了」、「第一場亂派投手害的」。

其他人留言，「就中庸的戰力，所以只有中庸的成績啊，也算名實相符了」、「中華隊在國際上評比確實就是骰子隊啊，強弱隊都能贏能輸」、「反觀中華隊連戰休不到12小時，可用投手也比較少」、「就迷一般的球隊，能贏前幾強的，卻輸給不該輸的」、「贏球不難，最難的是調度」、「就實力不上不下啊」。

udn討論區