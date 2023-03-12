比啦啦隊更經典！台式應援令外國人讚嘆 球迷憶「百元神器」

2023世界棒球經典賽（WBC）自本月8日正式開打，分別在3個國家、4個球場進行，許多球迷都湧入台中洲際棒球場替中華隊加油，而場邊的啦啦隊也受到國際關注。對此，媒體人朱凱翔回憶起過去更有氣氛的應援神器「汽笛喇叭」。

朱凱翔昨（11）日在臉書粉專「不演了新聞台」上發文，指出不少外國人對「台式應援」嘖嘖稱奇。然而，朱凱翔回憶起早年台灣棒球賽事的熱鬧氛圍，球迷可以攜帶汽笛喇叭進場應援，一罐售價只要100元，「一場噴光一罐的年代耶！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「他們一定沒看過當年江大帥打著赤膊，帶領象迷按汽笛喇叭的盛況」、「還有江大帥帶關刀進場喊『挫起來』」、「看電視轉播都能強烈感受現場熱情氛圍」、「早年中華職棒特色：汽笛喇叭、保特瓶、塑膠椅」、「我一直很納悶選舉場跟棒球場，誰先出現汽笛喇叭？」、「這才是經典啊」。

還有網友提到，「真的，整場看完耳朵快受不了」、「看完球賽躺在床上，整晚都還有幻聽現象」、「看完一場球賽，耳朵都快聾了」、「看一場比賽出來都耳鳴」、「龍象大戰（味全龍和中信兄弟）必用，隔著螢幕看轉播都替現場球迷的耳朵感到擔心」、「連我這一日球迷都對汽笛喇叭有印象，一直『叭叭叭』實在是太深刻了」。

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