經典賽／好想贏古巴！ 祭品文待兌現 總整理一次查
世界棒球經典賽中華隊今天中午出戰古巴隊，政治人物紛紛開出祭品文「支票」，為中華隊集氣，若贏古巴就請客，民眾期待兌現。聯合新聞網整理相關資訊，提供讀者查詢。
※縣市長
●蔣萬安：500份雞排
●侯友宜：500份熱壓三明治
●黃偉哲：100份古巴手工三明治
※立委
●林為洲：200份雞排
時間：今天下午16:00
地點：新豐鳳蓮宮（新竹縣新豐鄉建興路一段51巷58號）
●林思銘：200份雞排
時間：今天下午16:30開始排隊，發號碼牌，號碼牌全發完後，17:00開始發雞排。
地點：竹東戲曲公園（新竹縣竹東鎮仁愛路302號）
●范雲：200份雞排
●傅崐萁：500杯珍奶
●何欣純：枇杷（贏荷蘭300盒，贏古巴加碼到500盒）
※縣市議員、民代、地方官員
●屏東市長周佳琪：200份雞排
●屏東縣議員黃明賢：100份雞排
※店家、民眾等
●屏東縣萬丹鄉《幸福紅豆餅》：1000份紅豆餅
地點：屏東縣萬丹鄉中興路二段533號
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