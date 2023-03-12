快訊

Live／古巴搞小動作拖時間才換投 三局中華0：6古巴

最不戀棧、知所進退的陳吉仲 將成農委會史上任期最久主委

經典賽／好想贏古巴！ 祭品文待兌現 總整理一次查

聯合報／ 記者林麗玉鄭惠仁張睿廷郭政芬林銘翰趙容萱劉星君劉明岩楊德宜／連線即時報導
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰。記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽中華隊今天中午出戰古巴隊，政治人物紛紛開出祭品文「支票」，為中華隊集氣，若贏古巴就請客，民眾期待兌現。聯合新聞網整理相關資訊，提供讀者查詢。

※縣市長

●蔣萬安：500份雞排

●侯友宜：500份熱壓三明治

●黃偉哲：100份古巴手工三明治

※立委

●林為洲：200份雞排

時間：今天下午16:00

地點：新豐鳳蓮宮（新竹縣新豐鄉建興路一段51巷58號）

●林思銘：200份雞排

時間：今天下午16:30開始排隊，發號碼牌，號碼牌全發完後，17:00開始發雞排。

地點：竹東戲曲公園（新竹縣竹東鎮仁愛路302號）

●范雲：200份雞排

●傅崐萁：500杯珍奶

●何欣純：枇杷（贏荷蘭300盒，贏古巴加碼到500盒）

※縣市議員、民代、地方官員

●屏東市長周佳琪：200份雞排

●屏東縣議員黃明賢：100份雞排

※店家、民眾等

●屏東縣萬丹鄉《幸福紅豆餅》：1000份紅豆餅

地點：屏東縣萬丹鄉中興路二段533號

2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰。記者余承翰／攝影
2023世界棒球經典賽中華隊與古巴之戰。記者余承翰／攝影

經典賽 WBC集氣

延伸閱讀

經典賽／若勝古巴隊 屏市長周佳琪、議員黃明賢送雞排

經典賽／中市「連勝文」 中華隊贏越多雞排、飲料加不停

經典賽／范雲轟古巴請吃200份雞排 傅崐萁也要對賭500杯珍奶

經典賽／中華隊勢如破竹戰古巴 高虹安發雞排：大力啃「古」

相關新聞

經典賽／好想贏古巴！ 祭品文待兌現 總整理一次查

世界棒球經典賽中華隊今天中午出戰古巴隊，政治人物紛紛開出祭品文「支票」，民眾期待兌現。聯合新聞網整理相關資訊，提供讀者查...

影／戰古巴拚8強 蔡英文振臂高呼中華隊加油 陳建仁也盼前進東京

2023年世界棒球經典賽，中華代表隊接連擊敗義大利與荷蘭隊，若擊敗古巴隊就能拿到8強門票。蔡英文總統、行政院長陳建仁今到...

經典賽／若勝古巴隊 屏市長周佳琪、議員黃明賢送雞排

中華棒球隊在經典賽第一場輸給巴拿馬後，連續擊敗強敵義大利、荷蘭，今只要再勝古巴隊就能晉級複賽。屏東市長國民黨籍周佳琪今在...

經典賽／中市「連勝文」 中華隊贏越多雞排、飲料加不停

台中天氣好好，中午12點球迷齊聚市府廣場看中華對與古巴大戰，不少是一家人推娃娃車進場，帶野餐墊席地而坐。場邊有立委江啟臣...

經典賽／范雲轟古巴請吃200份雞排 傅崐萁也要對賭500杯珍奶

世界棒球經典賽台灣隊接連擊敗義大利與荷蘭，今天中午對上古巴力拚前進東京巨蛋，民進黨立委范雲、國民黨立委傅崐萁接連發出祭品...

經典賽／中華隊勢如破竹戰古巴 高虹安發雞排：大力啃「古」

世界棒球經典賽首輪A組預賽，中華隊比賽表現佳，連勝義大利與荷蘭隊，今天進入最後一天賽程，中華隊於中午出戰「紅色閃電」古巴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦