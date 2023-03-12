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經典賽／中華抗荷成功 高雄直播派對陳其邁現身全場嗨翻

中央社／ 高雄12日電
高雄市政府運動發展局一連3天舉辦世界棒球經典賽直播派對，11日晚間擠進800人，高雄市長陳其邁（中）也現身與球迷一起集氣，為台灣隊加油。 （高雄市運發局提供）中央社
高雄市政府運動發展局一連3天舉辦世界棒球經典賽直播派對，11日晚間擠進800人，高雄市長陳其邁（中）也現身與球迷一起集氣，為台灣隊加油。 （高雄市運發局提供）中央社

高雄市政府運發局一連3天舉辦世界棒球經典賽直播派對，昨晚現場湧進800人，高雄市長陳其邁也現身與球迷一起集氣；台灣隊最後以9比5抗荷成功，全場嗨翻。

昨晚台灣對上強敵荷蘭，許多球迷提早到苓雅運動中心中庭佔位，透過直播觀賽，祈求抗荷成功；陳其邁甫從日本訪問回國，昨晚也到現場和民眾一起當啦啦隊，為台灣隊加油。

運發局發布新聞稿指出，當張育成擊出滿貫全壘打時，全場球迷起立向張育成敬禮，全場歡聲雷動，氣氛如置身比賽現場。

運發局表示，昨晚高雄直播現場，除了陳其邁、運發局長侯尊堯外，還有許多棒球界好手聚集，包括台鋼雄鷹職棒領隊劉東洋、球員陳宇宏、顏清浤；普門中學棒球隊教練洪榮宏、石弘傑；三民高中棒球隊教練陳方正；高苑工商棒球隊教練胡睿呈等。

隨著台灣隊持續領先，現場在啦啦隊帶動下，熱血沸騰、呼聲不斷，彷彿置身球場一樣，最後所有球迷也全體起立迎接台灣的第二勝；不少人與身邊親友、球迷擊掌，氣氛熱絡。

經發局指出，延續昨晚高雄直播派對熱情，今天中午12點台灣與古巴之戰，苓雅運動中心持續直播預賽最後一場賽事，邀請市民朋友一起為台灣加油，一起集氣將台灣英雄成功推進日本。

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