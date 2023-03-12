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經典賽／彰化再祭千份肉圓、爌肉飯 燒肉粽也上場

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經典賽／彰化再祭千份肉圓、爌肉飯 燒肉粽也上場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，縣長王惠美親自發送超過千份的爌肉飯、肉圓及紅茶給民眾，今天中午將再發放千份。記者劉明岩／攝影
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，縣長王惠美親自發送超過千份的爌肉飯、肉圓及紅茶給民眾，今天中午將再發放千份。記者劉明岩／攝影

2023世界經典棒球賽，昨晚在縣府廣場直播，縣府及縣內美食名店合計免費發送千份爌肉飯與肉圓給加油民眾，中華隊以9比5力克荷蘭後，縣長王惠美宣布，今天中午與古巴直播現場，將再發放600份爌肉飯外，另外，美食店家也再加碼贊助400份肉圓，400份紅茶。此外，彰化芬園縣庄福德宮上午10點也將在廟前免費發放500顆古早味肉粽。

由於中華隊前晚打敗義大利隊，彰化縣政府兌現承諾，結合業者贊助，在昨晚中華隊出戰荷蘭隊的縣府廣場直播現場，免費發放溪湖阿讚爌肉飯400份、彰化阿璋肉圓200份，阿璋肉圓再加碼400份，85度C彰化和平店也贊助紅茶400杯，許多民眾聞訊而來，有人5點不到就前往排隊，到7點準時領取時，已湧來上千人，隊伍排了約400公尺，蔚為奇觀。

在中華隊以9比5打敗荷蘭後，在直播現場觀戰的縣長王惠美表示，縣府原本的承諾不變，在今天中午對古巴之戰，縣府仍將提供600份的爌肉飯，將由在地店家溪湖阿讚爌肉飯提300份及彰化阿章爌肉飯300份，且在地肉圓排隊名店阿璋肉圓繼昨晚免費400份肉圓後，今天中午也再加碼400份肉圓，85度C彰化市和平店再加碼400份紅茶，一起為中華隊加油。

此外，日前創下66棚布袋戲為福德正神祝壽的彰化縣芬園縣庄福德宮，也力挺中華隊，今天上午10點在縣庄福德宮發放500顆古早味肉粽，觀迎鄉親吃肉粽，為中華隊加持。

彰化芬園縣庄福德宮今天上午10點，將在廟前免費發放500顆古早味肉粽，為中華隊加持。圖／取自芬園之光臉書
彰化芬園縣庄福德宮今天上午10點，將在廟前免費發放500顆古早味肉粽，為中華隊加持。圖／取自芬園之光臉書
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，縣府及贊助業者免費發放上千份爌肉飯、肉圓及紅茶給民眾，隊伍排了約400公尺，今天中午將再發放千份。記者劉明岩／攝影
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，縣府及贊助業者免費發放上千份爌肉飯、肉圓及紅茶給民眾，隊伍排了約400公尺，今天中午將再發放千份。記者劉明岩／攝影
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，也安排啦啦隊帶動氣氛，為中華隊加油。記者劉明岩／攝影
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，也安排啦啦隊帶動氣氛，為中華隊加油。記者劉明岩／攝影
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，湧來上千名民眾爌肉飯、肉圓及紅茶，隊伍排了約400公尺。記者劉明岩／攝影
在彰化縣政府廣場昨晚的經典賽直播會場，湧來上千名民眾爌肉飯、肉圓及紅茶，隊伍排了約400公尺。記者劉明岩／攝影

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