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雲林議長收賄案 沈宗隆200萬元交保、達德執行長收押

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風電開發商行賄2600萬 雲林議會爆集體收賄

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳黃有容／連線報導
雲林縣議長沈宗隆被檢方聲押。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議長沈宗隆被檢方聲押。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣議會爆發風電業者涉嫌以兩千六百萬元行賄議長、議員案，檢警調前天兵分廿一路同步搜索雲林縣議會、涉案議員住處及服務處，傳喚議長沈宗隆等廿七人到案，檢方訊問後，以涉犯貪汙等罪嫌重大、有串證之虞等理由，對議長沈宗隆、議員王又民、達德公司主管潘正綱與潘的游姓妻子及其擔任議員助理的姊姊、鍾姓白手套等六人聲押，法院裁定潘收押、潘妻六萬交保、議員助理請回。

另兩名涉案議員許留賓、黃文祥各以卅萬元交保，達德集團前董事長王雲怡交保一百萬元，其餘涉案者分別以十五萬至廿萬不等金額交保。

達德發表聲明表示，王前董事長已於去年卸任，針對檢調調查，公司尊重亦將全力配合。雲林縣政府與經濟部昨也都表示，尊重司法調查。

雲林縣議員黃文祥昨以卅萬元交保。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員黃文祥昨以卅萬元交保。記者陳苡葳／翻攝

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，達德公司於二○二○年準備在雲林沿海設立風機發電，因地方抗爭、部分議員反對，向縣府申請建照、使照也不如預期順利，為排除困難，透過下包廠商與白手套尋求議長沈宗隆及議員的支持，以工程款夾帶賄款的手法，共交付二千六百餘萬元賄款，由議長沈宗隆分配給跨黨派的涉案議員。

檢方指出，議長及涉案議員收受賄款後，疑利用對縣府質詢與監督的權力施壓官員，甚至連署提案修改雲林縣建築管理自治條例，協助達德取得變電所、升壓站等建照、使照。

據了解，達德公司雲林辦公室執行長潘正綱的游姓妻子和一名議員的游姓助理是親姊妹，達德公司因取得相關證照不順，便透過此層關係和議會不同黨團議員，甚至與議長拉上關係，進而透過下包廠商、白手套行賄。

雲林縣議員王又民昨被聲押。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員王又民昨被聲押。記者蔡維斌／翻攝

沈宗隆太太李安倩昨喊冤表示，達德公司在二○二○年間確曾透過其他議員來請託，但他先生根本沒答應，卻被無端捲入，希望檢方能夠查明事實。一名被指控涉案的議員也無奈喊冤，指僅是在相關提案上連署，且認為合法申請的建案理應給予執照，不料卻被指為達德護航。

達德能源公司規畫要在雲林設置廿六座陸域風機發電，已完工十三座、預計施作十三座；其位在四湖鄉、台西鄉的變電所及升壓站等設施設備建照、使照，縣府建設處已於二○二一、二○二二年依法核發。

經濟部官員指出，已與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，共同維護產業發展並打擊犯罪。

雲林縣議員許留賓以卅萬元交保。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議員許留賓以卅萬元交保。記者陳苡葳／翻攝

議員 雲林 賄款 貪汙

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