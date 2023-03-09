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台喊兩岸恢復「10+13」航點上熱搜 陸網狂酸：保護我方雞蛋
陸委會今天下午開記者會宣布明（10）日起恢復兩岸空運、客運10個定期航點，首批10個航點的南京、廣州台商欣喜終於可以「用最快速度回家了」。不過，大陸網友趁機狂虧「要來搶蛋了，大家小心保護我方雞蛋」。
陸委會公布「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，採「10+13」方案，將於明日起開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州，另開放13個包機航點待交通部公布細節後實施。
總統府今晚表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是既定政策，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人的共同期待；相關機關將持續就恢復各層面交流，包括恢復兩岸空運客運航點等進行評估及規畫。
消息傳至對岸，很快就上了微博熱搜第三名「台當局宣布恢復兩岸空運客運航點」，大陸網友藉此開酸，「要來搶蛋了，大家小心保護我方雞蛋！」、「台灣想念大陸遊客（的錢包），想念大陸（的茶葉蛋）」、「遇到困難才想起媽媽家有蛋有金了」。
另外，傍晚熱搜第七則是「台陸軍一士兵失聯」，大陸網友也湊熱鬧說「馬防部缺肉，金防部丟人」、「去廈門吃個火鍋就回去了」。
台灣網友則在PTT發文提出疑惑，「整個被對岸笑到出汁，到底這幾十年是發生什麼事？全世界都在進步，只有台灣開倒車？」，大家紛紛表示「只剩下假民主可以吹」、「剩護國神山最後一塊遮羞布」，但也有人反駁「中國就愛宣傳這種新聞，他們人也愛看」、「也還好吧，中國好笑的事更多」。
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