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傳邱俊榮遭陳美伶剷除 府：無稽之談

2018-07-09 17:50中央社 台北9日電

國家發展委員會副主委邱俊榮涉及偷拍事件請辭獲准，外傳這是國發會主委陳美伶藉機要剷除總統蔡英文人馬。總統府今天表示，這些說法是膚淺的無稽之談，沒有評論的意義。

媒體人周玉蔻在網路撰文指出，有政界人士指出，邱俊榮的涉及偷拍案件還在警方調查當中就辭職，豈不是證實了邱俊榮確有犯案，幕後顯然是有逼退邱的力量，懷疑是陳美伶要求邱俊榮去職，趁機剷除國發會裡的蔡總統人馬。

總統府發言人黃重諺今天表示，有關邱俊榮這個事件，邱俊榮以及國發會都已經說明相關情形，這個事件已經進入司法階段，這些說法是膚淺的無稽之談，沒有評論的意義。

邱俊榮前天在台北市西門捷運站偷拍女子長腿背影。 圖／擷取自爆料公社
邱俊榮前天在台北市西門捷運站偷拍女子長腿背影。 圖／擷取自爆料公社
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邱俊榮總統府發言人偷拍

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