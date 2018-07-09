傳邱俊榮遭陳美伶剷除 府：無稽之談

2018-07-09 17:50 中央社 台北9日電



國家發展委員會副主委邱俊榮涉及偷拍事件請辭獲准，外傳這是國發會主委陳美伶藉機要剷除總統蔡英文人馬。總統府今天表示，這些說法是膚淺的無稽之談，沒有評論的意義。

媒體人周玉蔻在網路撰文指出，有政界人士指出，邱俊榮的涉及偷拍案件還在警方調查當中就辭職，豈不是證實了邱俊榮確有犯案，幕後顯然是有逼退邱的力量，懷疑是陳美伶要求邱俊榮去職，趁機剷除國發會裡的蔡總統人馬。