【即時短評】柯建銘的大法官篩選標準 證明在野憂心是對的

賴清德總統二度提名大法官人事案，昨天第二度遭到立院全數否決；原本在野陣營聯手封殺，還可能被解讀成「為封殺而封殺」，但從民進黨立院黨團總召柯建銘帶頭反對2位被提名人的舉動看來，在野還真封殺對了。

立法院在野二黨團昨天一如預期的全數封殺了7位大法官被提名人，行政院還不等在憲政上有提名權的總統府先發聲，就越俎代庖發出膝反射式的聲明，批評立法院在這一年多來，已經都沒有理性討論的空間。行政院並表示，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。

從政院的說法就可看出，對於大法官人事案預期中二度被封殺，一切都是兩在野黨的錯，反正在野黨就是要國家不能正常運作，對民進黨政府的所作所為癱瘓到底；但行政院對於被提名人陳慈陽、詹鎮榮，遭以柯建銘為首的26位民進黨立委投下不同意票或無效票，卻隻字未提。

據指出，這26位民進黨立委的動作，主要是柯建銘在投票前的黨團大會中「拉票」，逐一向個別立委建議「這兩個不要投」；原因在於陳慈陽對於賴總統在罷免過程中的角色態度有個人看法，而詹鎮榮在萊豬標示及死刑等議題上所展現的立場，都和執政黨所主張的理念有一定程度出入。

也由於柯建銘對大法官被提名人是否適任畫出的紅線，就證明了在野黨二度封殺大法官人事案，並非是「為封殺而封殺」。

因為在野立委原本就憂心，這次的大法官被提名人選，並不敢向賴總統說「不」，如果通過他們的人事案，加上現任已經被批評聽從賴總統旨意的大法官，憲法法庭將無法扮演維護憲法精神的最後一道防線，只是再度淪為執政者破壞國會尊嚴，箝制異音的政治工具。

由此可知，若立法院通過的大法官人事案，都是經過柯建銘檢視，不敢質疑賴總統、不會挑戰民進黨政府的人選，那憲法法庭未來恐怕只剩下賴政府這一年來最愛掛在嘴上的「憲法救濟」功能，也就是藉由憲法法庭否定任何民進黨不接受的民主多數議決，台灣的民主制度將淪為形式。

看來，在野黨立委對這次大法官被提名人的憂心，還真的一點都沒錯。

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