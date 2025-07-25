7大法官人選再遭封殺…憲法法庭累積385件未結 含性侵追訴權時效案

立法院25日對7名大法官被提名人行使人事同意權，人選再次被封殺，憲法法庭短時間內仍無法評議、作暫時處分。目前行政院、民進黨立法院黨團、監察院各自對財政收支劃分法、選罷法釋憲案、憲法訴訟法、中央政府總預算案聲請法規範憲法審查，全部停擺，若朝野僵局不解，即便總統2個月內補足提名，恐又折戟沉沙。

截至6月底，憲法法庭共有385件未結案件，多達354件為人民聲請；獲受理的有29件主案、併案59件，其中23件主案、55件併案為人民所聲請，涵蓋「性侵追訴權時效」等議題。但因國民黨與民眾黨聯手修正憲訴法，將法官評議、作暫時處分提高為10人，要宣告違憲也必須有9票，這些案子實質停擺。

憲法法庭書記廳統計，行政院針對中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，民進黨立法院黨團則是對憲法訴訟法、選罷法、總預算、財劃法4案都提出聲請，監察院則是聲請對總預算關於監察院部分審查。憲法法庭已受理綠委聲請憲訴法、監察院聲請總預算案，並在5月12日舉行過憲訴法案的說明會。

囿於新法規定，憲法法庭因現有大法官僅有8人，無法開大會，除了審查庭可以剔除不受理案件外，無法作判決或裁定暫時處分，除了關於人民的「性侵追訴權時效」有時效隱憂外，財劃法案與預算法案也都有時效問題，因「今年都快過了」，即便事後真的憲法法庭能啟動，也僅有事後確認的意義。

法界人士指出，朝野對立讓憲法法庭形同癱瘓並非國人之福，在野黨認為司法權被執政黨用來箝制立法權，但過往許多大法官解釋與憲法法庭裁判限縮權力的對象多是行政機關，比如陸配強制遣返、羈押中被告是否能投票，以現況來說，根本沒有裁判憲法審查的機會。

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