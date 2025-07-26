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不只總預算！憲法法庭停擺 卡住4大案

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

立法院昨對七名大法官被提名人行使人事同意權，無人過關，憲法法庭短時間內仍無法評議、作暫時處分。目前行政院、民進黨立法院黨團、監察院分別就財政收支劃分法、選罷法、憲法訴訟法、中央政府總預算案等四大案尋求大法官救濟，但憲法法庭當前難以運作，若朝野僵局不解，即便總統兩個月內補足提名，恐又折戟沉沙。

截至六月底，憲法法庭共有三八五件未結案件，多達三五四件為人民聲請；獲受理的有廿九件主案、併案五十九件，其中廿三件主案、五十五件併案為人民所聲請，涵蓋「性侵追訴權時效」議題。但因國民黨與民眾黨聯手修正憲訴法，將法官評議、作暫時處分提高為十人，要宣告違憲也必須有九票，目前受理案件實質停擺。

憲法法庭書記廳統計，行政院對中央政府總預算、財政收支劃分法聲請釋憲，民進黨立法院黨團對憲法訴訟法、選罷法、總預算、財劃法四案都提出聲請，監察院則聲請對總預算關於監察院部分審查。憲法法庭已受理綠委聲請憲訴法、監察院聲請總預算案，並在五月十二日舉行過憲訴法案的說明會。

法界指出，憲法法庭現狀並非國人之福，如陸配強制遣返、羈押中被告能否投票，目前都沒有審查的機會。

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