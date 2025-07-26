冷眼集／黨團兩度公開造反 賴總統執政警鐘

立法院再次全數封殺大法官人事案，由於藍白手握多數席次，該結果並不令人意外，反倒是民進黨團連續兩回都出現跑票，成了意料之外發展。雙少數政府執政已先天不良，不僅和在野黨相處不睦，如今連民進黨團自家人也不替賴清德總統提名人選背書，對外對內都出狀況，無疑敲響了賴總統執政警鐘。

執政黨立委肩負替政策辯護、支持執政團隊，在人事案往往被譏為「橡皮圖章」。賴清德上任後，一般預料延續蔡英文時期立院黨團全力相挺，孰料才上台約一年，就吞了自家人兩次悶棍。

上一回民進黨團公開造反也是大法官人事案，綠委一致對劉靜怡投不同意票，這次二度封殺，除了陳慈陽、詹鎮榮在大罷免、死刑等議題與民進黨不同調，黨內的權力暗潮洶湧成分恐更大。

陳慈陽、詹鎮榮不同於劉靜怡，法界評價意識形態並未親藍，柯建銘鼓動大批執政黨立委投下不同意票，難用一句「黨團自主」就輕輕帶過。

綠營辯護意見稱，藍白公開宣布全數封殺大法官人事案後，綠委票怎麼投，不會影響結果，開放投票算不上是唱反調。但投票就是表達立場且留下紀錄最直接方式，若綠營此邏輯能成立，以後任何法案，民進黨立委難道都要在知道票數不如人之後，通通鬆開黨紀嗎？

賴清德連續兩次在大法官人事權灰頭土臉，凸顯了他獨斷性格，連自家立委也不溝通，當總統要多溝通、對話，以「德」服人。

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