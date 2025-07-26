大法官人事 柯建銘運作綠委投不同意

賴清德總統提名的七位大法官人事昨再遭藍白聯手封殺，其中大法官被提名人陳慈陽、詹鎮榮，連綠營都跑票，共有廿六位民進黨立委並未投下同意票。據了解，民進黨立院黨團總召柯建銘昨在黨團會議中低調運作，希望部分綠委，針對特定人選投不同意票；黨團最終也決定對陳慈陽、詹鎮榮採開放投票。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤前天原已定調，黨團支持賴總統的提名人選，並在昨上午再度公開重申。孰料，昨天的行使同意權投票，民進黨立委依舊跑票。

據指出，民進黨團會議上，柯建銘雖然未大聲疾呼要求綠委勿投陳慈陽、詹鎮榮，但柯建銘在會中「拉票」，柯低調走向部分立委，逐一向他們建議「這兩個不要投」。

有與會綠委表示，諸如陳慈陽先前在立院審查時被問及總統意圖藉由大罷免改變國會結構，是否憲政災難？陳慈陽回應，若以總統身分確實不宜等，如此公開質疑總統參與大罷免，踩到了「大罷免先行者」柯建銘紅線。又如詹鎮榮在萊豬標示、死刑等議題上所展現的立場，都和執政黨所主張的理念有一定程度出入。

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