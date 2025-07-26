7大法官人事 柯建銘等26綠委跑票 立院再度全否決

立法院會昨對司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍白聯手全投不同意票，七位被提名人均未通過同意票過半門檻，賴清德總統提名的大法官人事案第二度遭國會全數封殺。其中被提名人陳慈陽、詹鎮榮，民進黨團開放投票，但以黨團總召柯建銘為首，共有廿六名綠委對兩人投下不同意票或無效票。

府：總統高度遺憾與憂慮

總統府發言人郭雅慧表示，對此結果，賴清德總統表達高度遺憾與憂慮。國民黨主席朱立倫昨表示，「台灣要有公義，不是只有賴意」，大家都希望守住公平正義，他尊重黨團自主，相信每個人都是用最嚴格的態度審查大法官提名人。

民眾黨團總召黃國昌說，賴總統在人民不信司法態度下，提名極度不適任的被提名人是對於台灣司法改革的輕蔑，且漠視人民對司法不信任，根本把提名權當兒戲。

立法院去年底封殺賴總統上任後第一批大法官人事，總統府今年三月再公布七位大法官被提名人，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮七位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長。

昨立法院投票結果，蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩皆獲同意票五十一票、不同意票五十九票；陳慈陽獲同意票廿六票、不同意票八十二票，無效票兩張；詹鎮榮獲同意票廿六票、不同意票八十一票、無效票三張。

總統府對大法官提名再被封殺表達遺憾，郭雅慧說，立法院表決結果，導致大法官持續缺額多人，憲法法庭未能正常運作，造成憲法救濟空窗，損害人民基本權利。

郭雅慧表示，台灣的民主自由憲政體制正遭遇前所未有的挑戰，這是所有憲政機關無可旁貸之職責，期盼朝野皆能體認各自憲政責任，團結尋求共識，讓司法院及憲法法庭早日回復常軌運作，確保國家憲政秩序，保障人民救濟權益。

國民黨立委翁曉玲表示，不僅藍白立委認為人選顯不適合，就連柯建銘在內的廿多位民進黨立委，也不挺其中兩位大法官候選人，投下不同意票，由此可見，賴總統提名的候選人連自家人都無法說服。

民眾黨團主任陳智菡表示，大法官人事權投票，賴清德兵敗如山倒，再一次連自己人都不挺，民進黨內部嚴重分歧、派系鬥爭檯面化，「大罷免大分裂，賴清德領導大失敗」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨文化是黨團自主，內部有不同意見的多元觀點，陳、詹兩位一些憲政觀點和部分民進黨立委有相違，在充分共識默契後，決定採取部分開放投票，保留彈性空間，代表民進黨不是一言堂，可以對話。

商品推薦