大法官人事案全遭否決 賴總統：高度遺憾、憂慮

立法院會25日上午進行司法院大法官人事同意權案投票，立法院長韓國瑜宣布，七人皆未獲得超過全體立委1/2同意票，依法不同意為司法院大法官；蔡秋明不同意為司法院長、蘇素娥不同意為副院長。對此，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統表達高度遺憾與憂慮。

郭雅慧表示，這七位大法官被提名人，是經過總統府公開徵才，並由提名審薦小組審慎遴薦產生，賴總統感謝各位被提名人的勇於承擔與努力付出。今天立法院的表決結果，導致大法官持續缺額多人，造成憲法法庭未能正常運作，造成憲法救濟空窗，損害人民基本權利。

郭雅慧指出，台灣的民主自由憲政體制正遭遇前所未有的挑戰，這是所有憲政機關無可旁貸之職責，期盼朝野皆能體認各自憲政責任，團結尋求共識，讓司法院及憲法法庭早日回復常軌運作，確保國家憲政秩序，保障人民救濟權益。

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