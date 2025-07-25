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25綠委也反2大法官 翁曉玲質疑：連自家人都無法說服

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院行使司法院大法官人事同意權，7位大法官被提名人全遭封殺，其中有25名民進黨立委對大法官被提名人詹鎮榮、陳慈陽投下不同意或無效票，引發關注。圖／取自國民黨立委翁曉玲臉書
立法院行使司法院大法官人事同意權，7位大法官被提名人全遭封殺，其中有25名民進黨立委對大法官被提名人詹鎮榮、陳慈陽投下不同意或無效票，引發關注。圖／取自國民黨立委翁曉玲臉書

立法院今天行使司法院大法官人事同意權，7位大法官被提名人全遭封殺，其中有25名民進黨立委對詹鎮榮、陳慈陽2位被提名人投下不同意或無效票，引發關注。國民黨立委翁曉玲在臉書紀錄投不同意票的民進黨立委名單，直言「賴清德總統提名的候選人，連自家人都無法說服」。

國民黨團今天決議對7位大法官被提名人全數封殺，翁曉玲表示，國民黨團明確表達對這次大法官提名人選全數不予通過的立場，理由非常清楚，也非常嚴肅，因為他們要對憲法負責、對世代民主負責，大法官是國家名器、民之所望，「必須慎選、寧缺勿濫」。

翁曉玲表示，「憲法需要守門人而不是沉默者」，這群大法官被提名人的法學經歷或許亮麗，但少了點風骨勇氣，未見其在政治紛亂時針砭當權者，為憲政秩序仗義執言。經過立院詢答審查後，這群大法官被提名人的表現，實不足以讓人民放心將憲法交給他們來守護，勝任解釋憲法的重責大任。

翁曉玲在貼文還說，有意思的是，大法官審查結果，不僅藍白立委認為人選顯不適合，就連包含民進黨團總召柯建銘在內的25位民進黨委員，也不挺其中兩位大法官候選人，投下不同意票。「由此可見，賴總統提名的候選人連自家人都無法說服」。

翁曉玲呼籲，不久後賴總統會再提名第三波名單，希望賴總統能在提名前徵詢朝野意見，與多數民意充分溝通，提名適當人選，讓憲法法庭早日運作。

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