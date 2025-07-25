7位大法官提名人遭全數封殺 吳思瑤：高度遺憾

中央社／ 台北25日電
民進黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照
民進黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，藍白立委聯手封殺7位大法官被提名人。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示高度遺憾，她指出，採「5+2」投票是基於黨團自主，期待明天罷免案投票透過公民力量產生的新民意，未來能基於理性、正當、依憲守法方式行使職權。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長等共7位司法院大法官人選。立法院會去年12月行使人事同意權案投票，所有被提名人遭全數封殺。總統府今年3月再次提名，立法院於今天上午行使同意權案投票，再次遭到全數封殺。

投票結果出爐後，民進黨團幹事長吳思瑤在立法院議場前舉行記者會，代表黨團表達高度遺憾。她表示，這是史上被延宕最久的大法官人事同意權行使，第一次是延宕95天，第二次是延宕91天，共計被延宕186天。

吳思瑤說，民進黨團在立法院是少數黨，藍白能夠主導大法官同意或不同意，但藍白兩黨未能體現人民對於憲法法庭恢復運作的期待，依舊聯手封殺否決，今天的結果源自於先前藍白惡修憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭，並一再杯葛、刁難及延宕人事同意權行使，讓立法院凌駕司法權，讓民眾失望。

對於部分民進黨立委對被提名人陳慈陽、詹鎮榮投下不同意票，吳思瑤表示，民進黨的文化是尊重黨團自主，今天在充分共識及默契下，基於黨團自主及包容不同意見的原則跟前提，民進黨團採取「5+2」投票決定，5位一致同意，2位原則支持。

吳思瑤說，在這次大法官資格審查期間，陳慈陽和詹鎮榮的憲法觀點及看法，跟部分黨團成員「相違」，有一些出入。

記者追問部分黨團立委投下不同意是基於何種原因，吳思瑤表示，「既然投票結果已經出爐，也不需要在這裡點出來，容我有所保留」，投票結果已彰顯民進黨團部分成員，對該2位被提名人的憲政觀點「還有值得商榷，還需要進一步討論」。

吳思瑤說，明天就是罷免案投票，未來國會能否撥亂反正，國會能否依循憲法職責，基於理性、正當、依憲守法的方式進行，要由新民意決定；新民意決定未來新國會的走向，期待透過公民力量產生的新國會，能回到恪遵憲法、效忠國家，回到依憲依法行使職權的新國會。

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