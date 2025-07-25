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2大法官人事綠委跑票 大罷免、死刑態度遭柯建銘質疑成關鍵

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院上午進行大法官同意權投票，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）投票。記者蘇健忠／攝影
立法院上午進行大法官同意權投票，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）投票。記者蘇健忠／攝影

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，7位被提名人均未通過同意票門檻，其中大法官被提名人陳慈陽、詹鎮榮，民進黨立委都出現跑票情況。據悉，民進黨立院黨團總召柯建銘在今天上午黨團會議中發難，是影響綠委投票意向主因，最終民進黨團對2人採開放投票，並未採一致決。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午原本已定調，民進黨團支持賴清德總統的提名人選。孰料，民進黨團隨後進行的黨團會議上，柯建銘表示了不同意見，對陳慈陽、詹鎮榮兩人在特定議題上立場提出質疑。

與會綠委表示，諸如陳慈陽被問及總統意圖藉由大罷免改變國會結構，是否憲政災難？陳慈陽回應，若以總統身分確實不宜等，如此公開質疑總統參與大罷免，踩到了「大罷免先行者」柯建銘紅線。又如詹鎮榮萊豬標示、死刑等議題上所展現的立場，都和執政黨所主張的理念有一定程度出入。

但會議中也有綠委替二位被提名人背書，直指兩人在立院詢答表現中規中矩，屬於法律人依法論法範疇，且若要講更現實的意識形態問題，兩人絕對稱不上「偏藍陣營」，不應該封殺。最終黨團決議採開放投票，但在柯建銘帶頭影響下，諸多立委同樣選擇對二人投下反對或無效票。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨文化是黨團自主，內部有不同意見的多元觀點，因此在充分共識默契後決定採取部分開放投票，保留彈性空間，代表民進黨不是一言堂，可以對話。

民進黨人士則提出緩頰意見表示，民進黨團掌握了藍白要全數封殺7位大法官被提名人在先，由於藍白在立院有席次過半優勢，因此大法官投票結果基本已定案，民進黨團怎麼投，都不影響結果，這才給了「有限度黨團自主」空間；否則，若藍白同意放行陳慈陽、詹鎮榮，民進黨團恐怕還是會票投同意的機會仍高。

對陳慈陽、詹鎮榮票投不同意或無效票的民進黨立委名單為，柯建銘、王世堅、王正旭、王美惠、王義川、吳秉叡、李昆澤、李柏毅、沈發惠、林月琴、林岱樺、徐富癸、張宏陸、張雅琳、莊瑞雄、許智傑、郭昱晴、陳冠廷、陳瑩、楊耀、劉建國、賴惠員、王定宇、林淑芬、沈伯洋、陳俊宇等26人。

投票 民進黨 大罷免 柯建銘 大法官

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