大法官藍全封殺 吳宗憲：向賴清德說「不」的勇氣是關鍵

立法院今日處理7名大法官人事同意權案，國民黨立院黨團決議全部封殺，國民黨立委吳宗憲說明理由，大法官被提名人有沒有勇氣向執政黨說「不」，是這次被提名人審查是否同意最重要的依據；黨團副書記長翁曉玲說，當近期爭議如剋扣不發給地方補助款等發生時，曾站出來勇於批評賴清德政府嗎？她也呼籲賴清德總統，下次提出人選前，應與在野溝通。

國民黨團副書記長許宇甄表示，黨團決議全數投下不同意票，是經過嚴格審查與深思熟慮，且認為大法官被提名人，都缺乏獨立意志和缺乏維護憲政，捍衛「憲法」的信念。這段時間賴清德推動大惡罷，目的在消滅在野力量，圖謀一黨獨大，倘若大法官再次成為「綠友友」，讓執政黨染指大法官，這樣離獨裁不會太遠。

吳宗憲表示，國民黨團對於大法官被提名人的專業，適不適任大法官，都經過嚴格審查。不會要求、檢視被提名人，一定要跟國民黨的立場相同才可擔任大法官，而是檢視大法官被提名人是否明白大法官在我國憲政體制下，能做什麼、應該做什麼，不至於像之前大法官，擔任造法者的地位造法。

吳宗憲說，當執政黨做出違法違憲的時候，大法官有沒有說「不」的勇氣，這才是最核心的審查標準。每位大法官被提名人在各自領域都有優異表現。相較於過去的大法官，這次大法官被提名人在理論、實務甚至學界，具有更多元的背景。

吳宗憲也表示，黨團討論人選時，尤其對大法官被提名人詹鎮榮、大法官被提名人蕭文生，當詢問關於國家政策是否違憲問題時，這兩位被提名人採取迴避的態度，詢問的立委以不同角度追問，才願意把自己想法說出來。大法官被提名人有沒有勇氣向執政黨說「不」，是這次被提名人審查是否同意最重要的依據。

吳宗憲也說，國家要強盛，法律與制度一定要長治久安，而不是因人設事，大法官做出的判決跟其他法院作出的判決不同，大法官做出的判決沒有任何救濟機會，只能用「後判決」推翻「前判決」，大法官人選尤其重要。呼籲賴清德盡速提出適當人選，也非常期待憲法法庭能夠儘速運作。

翁曉玲表示，在「國會改革法案」、「財政收支畫分法」修法後，衍生出憲法爭議，以及大法官做出實質廢死憲法判決，剋扣不發給地方補助款等事件，這些大法官被提名人曾站出來勇於批評賴清德政府嗎？這是大法官被提名人審查的重要指標。

翁曉玲指出，國民黨團審查大法官被提名人的標準，不僅有亮麗的學術經歷，豐富的實務履歷，更重要的是，在重要的時刻是否選擇沉默不語？是否勇於說出法律見解？短短15分鐘的詢答，看不出大法官被提名人是「真心」還是「假意」。從過去長時間觀察，是否言行一致，這是黨團審查標準之一。希望賴清德再次提出的大法官人選，是真正的憲法守護者，捍衛憲法價值和精神，而不是唯黨意是從。

商品推薦