大法官人事綠委也跑票 時力怪藍白報復性杯葛：摧毀憲政訊號

立法院院會今表決七位大法官被提名人進行同意權表決，藍白均表態全數封殺。時代力量指出，藍白以一個都不留的方式否決所有人選，已不只是政治表態，更是明確摧毀憲政體制的危險訊號，這場否決行動非出於專業審查，而是徹底無理性的報復性杯葛。

這次大法官人事同意權案投票，不只藍白立委全數不同意下，連部分綠委都不支持被提名人詹鎮榮、陳慈陽，再封殺賴清德總統第二次提名的大法官人事案。民眾黨立院黨團主任陳智菡諷刺，賴清德兵敗如山倒，再一次連自己人都不挺，「賴清德領導大失敗。」

不過，時代力量仍表示，自憲法訴訟法今年1月25日施行至今，已歷時181天，我國憲法法庭因大法官缺額未補，至今無法正常運作。人民的憲法救濟權遭到中斷，法院的違憲審查機制陷入停滯，立法院以一己之力使司法權癱瘓，徹底破壞憲政體制中的三權分立原則。

時代力量指出，令人憤慨的是，藍白陣營根本未對提名人選提出具體審查理由。部分人選與在野黨長期主張的司法價值相近，仍遭一致封殺，顯示這場否決行動並非出於專業審查，而是徹底無理性的報復性杯葛，「這不是制衡，而是蓄意癱瘓；不是把關，而是破壞。」

時代力量表示，國會如今已陷入全面失能，不再代表人民進行實質審議，而是以政黨利益操弄憲政人事，把原本應該是最嚴謹、最獨立的憲法法庭建置程序，變成毫無章法的鬥爭秀。

時代力量認為，大法官不是政黨分贓的籌碼，而是人民最後的權利防線。面對國會全面失能，呼籲全體公民，若無法接受這樣的國會運作，應在明天的投票中挺身而出，投下堅定的同意票，展現公民的監督力量。

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