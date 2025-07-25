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投完大法官人事案再車掃 趙少康問全幹掉？ 賴士葆：當然是

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
賴士葆（右）表示，高麗菜好吃也能成為罷免理由，不知道邏輯在哪？記者邱書昱／攝影
賴士葆（右）表示，高麗菜好吃也能成為罷免理由，不知道邏輯在哪？記者邱書昱／攝影

國民黨立委賴士葆今早在台北市長蔣萬安陪同車掃，途中到立法院投7名大法官人事同意權案，隨後再到水源市場前與中廣前董事長趙少康合體車隊掃街。趙少康一來便詢問賴士葆，是不是7名大法官人事都全部幹掉吧？賴士葆在一旁附和說，「當然是、當然是。」

媒體受訪詢問趙少康有關前總統蔡英文發文談罷免，但用詞謹慎。趙少康說，蔡英文今年跟去年的民進黨全代會都沒有參加，「你看他在歐洲活蹦亂跳、精神很好，到處參加活動演講，怎麼突然身體就不好、不參加全代會？」

趙少康說，如今蔡英文有大半年時間能表態罷免，一直拖到前幾天，還說是感謝人民團體的努力，會去投票，但是也沒有說會投什麼。從前總統陳水扁、總統府資政謝長廷到前總統蔡英文，其實都沒有積極推動罷免，因為知道這是違反民主精神。

趙少康說，選輸就用罷免，那以後台灣每年都要選舉，今天選舉明天罷免，然後再選舉，那台灣會亂成什麼樣子？請問賴清德是想要團結台灣還是分裂呢？是對立還是大家和諧呢？看了令人傷心、失望難過。

罷免 趙少康 賴士葆

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