藍白封殺大法官提名 朱立倫：台灣不能只有「賴」意
立法院今天處理大法官人事決定權案，國民黨與民眾黨今天再度封殺提名名單，國民黨主席朱立倫稍早受訪表示，台灣要有公義，不是只有「賴」意。
針對立院黨團決定，朱立倫表示「尊重黨團自主」，但他也強調「黨團都是經過最嚴格的審查」。
朱立倫表示，大家相信一句話「台灣要有公義，不是只有賴意」，民意最重要、公義最重要，大家都希望守住公平正義，尤其是黨團，所以每個人都是以最嚴格的態度審查，
朱立倫也說，今天如果大法官變成賴清德意志的延伸，那就沒有公平正義可言，所以即便在面對最困難的惡罷情況，立委們還是堅持立場，守護公平正義，站在民眾這一邊。
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