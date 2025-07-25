大法官人事同意權投票 藍白全數否決
立法院上午進行立法院對總統提名司法院院長、副院長及大法官行使同意權進行投票，國民黨籍立委先投票，接著民進黨籍立委投票，最後民眾黨籍立委先投票。國民黨立法院黨團上午召開黨團大會後，決定對所有被提名人投下不同意票；台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌也在進場投票前宣布，黨團8位立委集體進場投票，全部不同意。
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