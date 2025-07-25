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立法院今處理大法官人事 國民黨團決定全封殺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（右四）日前陪同司法院長被提名人蔡秋明（左四）、司法院副院長被提名人蘇素娥（左三）與其他大法官被提名人拜會立法院朝野黨團。圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安（右四）日前陪同司法院長被提名人蔡秋明（左四）、司法院副院長被提名人蘇素娥（左三）與其他大法官被提名人拜會立法院朝野黨團。圖／聯合報系資料照片

立法院今日處理7名大法官人事同意權案，據了解，國民黨立院黨團內部經過討論，決議全部封殺。

據「憲法訴訟法」現行規定，參與評議的大法官人數不得低於10人。作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。然而，目前現任大法官僅8名，憲法法庭暫時停擺，這批大法官人事至少須通過2人，才能讓憲法法庭開始運作。

國民黨團決議全部封殺，倘民眾黨立院黨團同樣決定全部封殺，意味憲法法庭繼續暫停運作。有藍營人士說，如果放行2人，憲法法庭恢復運作，朝野互信嚴重不足，到時憲法法庭成為掣肘在野的武器，如此恐讓過去一年全做白工。

立法院上午進行大法官同意權投票，採不記名投票，先投票的國民黨籍立委投票前先聚在一起討論，隨後統一投議場右邊票匭，多位國民黨籍立委「技術性亮票」。記者蘇健忠／攝影
立法院上午進行大法官同意權投票，採不記名投票，先投票的國民黨籍立委投票前先聚在一起討論，隨後統一投議場右邊票匭，多位國民黨籍立委「技術性亮票」。記者蘇健忠／攝影

國民黨 大法官 憲法法庭

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