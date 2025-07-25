大法官同意權投票可能全部否決 國民黨將說明立場

立法院上午進行大法官同意權投票，採記名投票，先投票的國民黨籍立委投票前先聚在一起討論，隨後統一投議場右邊票匭，多位國民黨籍立委「技術性亮票」。國民黨團總召傅崐萁受訪時表示，如果大法官被提名人真的是適才適所，國民黨會支持，如果都是推薦一些「綠友友」，甚至檢察官來擔任司法院長，表示司法界無人了。

立法院會上午9時10分許開始進行司法院大法官人事同意權案投票表決，多名藍委已進議場投票； 據了解，國民黨團做成決定，可能否決全部人選。國民黨團將於上午10：45於議場前，舉行「針對大法官人事同意權投票立場說明」記者會。 立法院上午進行大法官同意權投票，採記名投票，國民黨籍立委投票前討論。記者蘇健忠／攝影 立法院上午進行大法官同意權投票，先投票的國民黨籍立委先聚在一起討論，隨後統一投議場右邊票匭，據了解國民黨團可能否決全部人選。記者蘇健忠／攝影

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