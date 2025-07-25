憂過2人將讓民進黨重拾憲法武器 大法官人事在野今恐封殺

立法院今日處理7名大法官人事同意權案，在野陣營究竟決定「全部封殺」，或是「部分放行」，稍晚投票結果就會揭曉。民眾黨是否部分放行待開會決定，不過民眾黨立委張啓楷日前已說盼通過2位。倘通過2位，等同憲法法庭將可運作。國民黨立委翁曉玲表示，若通過2名人選，憲法法庭就可運作，通過2名、3名跟5名其實並無差別，大法官結構對於國會不利。

據「憲法訴訟法」現行規定，參與評議的大法官人數不得低於10人。作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。然而，目前現任大法官僅8名，憲法法庭暫時停擺，倘在野決定部分放行，至少須放行2人，才能讓憲法法庭開始運作。

針對大法官人事同意權案，國民黨立院黨團今早召開黨團大會，討論究竟是封殺或部分放行。國民黨團書記長王鴻薇說，大家會一致性且團結投票，並從三個指標來做決定，第一個是大法官被提名人的學經歷背景，第二就是審查過程中對死刑、司法干預政治等重大議題的表態，第三是有無辦法真正超然獨立發揮功能及保有風骨。

不過，有傳出國民黨團或最多放行1名，甚至可能全面封殺。有藍營人士說，放行1名就是「意思意思」，放個較沒爭議的人選通過，憲法法庭一樣無法運作，因為在朝野關係緊張的情況下，在野都怕憲法法庭被「武器化」，在野黨過什麼就是用釋憲推翻什麼。

民進黨立院黨團如決定全數同意，那麼大法官人事案的關鍵便在民眾黨如何決定，日前張啓楷已表明希望至少放行2人。

翁曉玲不諱言，確實有在野黨推動的福國利民法案，都被大法官宣告違憲疑慮。她表示，賴清德總統完全不尊重國會，因此大法官的人選極為重要，現任8位大法官「綠油油」，不用期待現任大法官釋憲客觀中立，接下來的人選非常重要。

翁曉玲認為，若通過2名人選，憲法法庭就可運作，那麼通過2名、3名跟5名其實並無差別，以眼前的大法官結構來看，對於國會不利也不尊重。

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