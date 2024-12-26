【重磅快評】劉靜怡不懂的事：英皇雖退位，血仇不能忘

立法院表決大法官人事同意權案，民進黨團唯一封殺劉靜怡，讓原本唯一可能通過的大法官被提名人，意外成為綠營與藍營聯手封殺的祭品。但劉靜怡與綠營的戰爭隨即上演，吸睛程度遠遠超過憲法法庭癱瘓責任與後續運作的爭論。連日來劉靜怡與綠營猛烈互轟，四射的砲火證明了幾件事：

對民進黨而言，證明劉靜怡果然完全不受控。劉靜怡批林智堅論文、罵王義川蠢到爆表，尤其是罵蔡英文，被英系立委王世堅形容為跟英粉有「血海深仇」；大法官提名前一路罵民進黨，任命被封殺後更一路纏鬥民進黨，幸好擋了下來，否則有這樣不聽黨話的大法官，必然「後患無窮」。

但對民眾而言，首先就證明民進黨不可批評，批評民進黨的人不但沒有果果吃，還會被打成賣台亡國或毀憲亂政。立院黨團唯一封殺劉靜怡，檯面上理由是她「一路罵民進黨」。但這也證明民進黨新威權一言堂；即使英皇已退位，罵她的「血仇」還是不能忘記。

其次，證明大法官只是政治鬥爭的工具，只被看作政黨看門犬和政權守護者。民眾黨唯一支持劉靜怡，敵人的朋友就是敵人，民進黨不能為顧全憲法法庭運作大局而放行；民進黨更認定這是黃國昌設的局，未來可用少數人綁架違憲判決，民進黨不能落入陷阱，因此連同意權行使也充滿政治陰謀與詭計。

第三，證明英德心結未化。民進黨立院黨團總召柯建銘祭黨紀堅決封殺劉靜怡，總統府祕書長潘孟安事後安撫並仍力挺劉靜怡是合適人選，難怪劉靜怡要求，如果總統真的沒同意黨團這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清。但柯建銘要這樣幹，賴清德能夠不同意嗎？

英系立委王世堅說英粉與劉靜怡有「血海深仇」，賴清德卻提名劉靜怡當大法官，這教英系立委的票要怎麼投？聽從賴清德，打臉蔡英文？或者為蔡英文報仇，打臉賴清德？綠委投票團進團出，正好掩護英系立委的復仇行動，也掩蓋了難以化開的英德心結；雖然，終究是欲蓋彌彰。

第四，證明民進黨網軍治國。劉靜怡連日來與綠營罵戰，但對民進黨團封殺她的藉口始終耿耿於懷，對綠營不斷把她沒講的話塞進她嘴裡表達強烈不滿，更質疑政府對人民進行假訊息作戰。劉靜怡同時發現，網路上一堆無法連到真實世界的「人」的留言，有紀律有方向地引導風向，她也質疑是網軍所為。

第五，證明民進黨無心維繫憲法法庭正常運作。民進黨才指責藍白通過憲訴法修正，癱瘓憲法法庭的運作；藍白各自揚言全部或部分封殺大法官人選時，民進黨同樣批評毀憲亂政。不料，民進黨自己也砍掉了賴清德提名的大法官人選，何曾在意憲法法庭會不會無法運法？

劉靜怡對於被國民黨否決，應該有心理準備；但對於被民進黨唯一封殺，顯然完全沒有準備，更無法接受。尤其民進黨否決的，是自己的黨主席兼總統所提名的人選，其意義與國民黨的否決杯葛，完全不同。劉靜怡不懂，血仇是不能忘的。

不過，劉靜怡與綠營砲火照亮的夜空，卻讓大家看得更清楚：民進黨新威權不容批評，而大法官只被當作政黨看門狗和政權守護者；至於憲法法庭，如果不能捍衛政權，誰在乎它能不能運作！

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